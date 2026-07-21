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AI Act : pourquoi la conformité repose désormais sur des données prêtes pour l'IA agentique


Rédigé par Matt Waxman, Precisely le 3 Août 2026

Depuis hier, l'article 50 de l'AI Act entre en vigueur et impose des obligations de transparence, dont le périmètre est plus large que ce que beaucoup d'organisations imaginent. Ces lignes directrices confirment que les entreprises déployant des chatbots, des outils d'IA générative, des technologies de reconnaissance émotionnelle ou de deepfake doivent s'assurer que les utilisateurs savent qu'ils interagissent avec une IA, sous peine d'amendes pouvant atteindre 15 millions d'euros ou 3 % du chiffre d'affaires mondial.



Matt Waxman, Chief Product Officer chez Precisely
Matt Waxman, Chief Product Officer chez Precisely
Depuis hier, les organisations qui déploient des systèmes d'IA interagissant directement avec des personnes, générant du contenu synthétique, ou s'appuyant sur la reconnaissance émotionnelle et la catégorisation biométrique, devront désormais prouver que les données sous-jacentes sont exactes, cohérentes et contextualisées, adaptées aux décisions qu'elles servent à étayer. C'est ce que l’on entend concrètement par des données prêtes pour l’IA agentique ou "Agentic-Ready Data". Pour de nombreuses entreprises, il s'agit d'un niveau d’exigence fondamentalement différent de celui sur lequel leurs programmes de gouvernance ont été conçus. L'affirmation ne suffit plus. La responsabilité doit être démontrable.

La transparence n'est pas un exercice d'étiquetage greffé après coup sur le système d'IA. Elle doit être intégrée à la manière dont les données sont définies, gérées et auditées à chaque étape du pipeline. Sans des données prêtes pour l’IA agentique qui sous-tendent ce processus, les organisations ne s'exposent pas seulement à des amendes, elles risquent également de perdre la capacité d'expliquer et de justifier les décisions prises par leurs propres systèmes.

Cet enjeu se renforce encore avec la montée en puissance de l'IA agentique. Les lignes directrices indiquent déjà que les systèmes autonomes peuvent entrer dans le périmètre dès lors que leurs résultats sont directement perçus par les utilisateurs. Lorsque les organisations délèguent la prise de décision à ces systèmes, l'absence d'une gouvernance des données solide cesse d'être une faille de conformité pour devenir une faille opérationnelle. Un agent d'IA qui agit sur des données incomplètes ou non gouvernées ne se contente pas de prendre une mauvaise décision une seule fois : il répète et amplifie cette erreur, rapidement et à grande échelle, dans chaque processus où il intervient.

Les organisations qui seront en mesure de démontrer leur conformité dès aujourd’hui ne seront pas celles qui se précipitent pour étiqueter leurs systèmes d'IA. Ce seront celles qui avaient déjà intégré la gouvernance au cœur de leurs fondations de données. C'est toute la différence entre une responsabilité que l'on peut prouver et une conformité que l'on espère simplement tenir.
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