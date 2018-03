AIEVE, une intelligence artificielle et un Data Lake Hadoop pour optimiser votre portefeuille de crypto monnaies

dans six mois, le monde entier paiera en Bitcoins

Pour simplifier à outrance, puisque ce n’est pas le sujet de l’article, et que personne, à part Pierre Desproges ne sait où est Outrance, vous n’avez pas pu manquer le sujet des crypto monnaies. Les crypto monnaies sont des monnaies virtuelles, dont le Bitcoin lancé en 2009 fait partie, ou encore Ethereum. Elles visent à s’affranchir des intermédiaires bancaires, et s’appuient sur la technologie de la Blockchain. Pour échanger et conserver ses crypto monnaies, on utilise des plateformes, qui gèrent votre portefeuille. La volatilité de ces crypto monnaies est très importante, et la spéculation omniprésente sur ces marchés. Certains, qui se reconnaitront, tentaient d’affirmer, il y a quatre ans que “”. Ils se sont un peu trompés dans le calendrier… mais les cryptomonnaies sont amenées à se développer et de plus en plus de particuliers y investiront peut-être une partie de leurs économies.Mais comment faire son choix, arbitrer ses positions, investir et désinvestir au bon moment, parmi les 1384 crypto monnaies recensées aujourd’hui (Source Wikipedia ? Comment Monsieur et Madame Michu peuvent-ils mettre un pied dans ce nouveau monde, où plus exactement comment peut-on leur simplifier leur gestion quotidienne.Tout comme les banques et les courtiers ont mis en place des outils d’aide à la gestion des portefeuilles de valeurs mobilières, Peculium compte proposer un outil d’aide à la gestion de ses portefeuilles de crypto monnaies. “”, explique Abed Ajraou, associé de Peculium et bien connu des lecteurs de Decideo pour ses chroniques Si vous êtes encore là, et avez survécu à cette introduction, rentrons maintenant dans le sujet qui nous intéresse sur Decideo, et qui justifie ce court article : la mise en place, au coeur de Peculium, d’un data lake et d’algorithmes d’apprentissage machine.Premier service que va proposer Peculium, un service de conseil, qui vous enverra des prévisions sur les crypto monnaies qui composent votre portefeuille. Ce service sera proposé en deux temps : un premier temps sous forme de service générique, basé sur l’analyse des tendances du marché; puis dans un second temps, sous forme de conseils personnalisés, s’appuyant sur la composition réelle de votre portefeuille de crypto monnaies.Bien plus tard, sans doute en 2019, Peculium évoluera vers un service de passation automatique d’ordres, pour optimiser de lui-même votre portefeuille.