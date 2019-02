Alibaba Cloud déploie de nouveaux produits au service de la Data Intelligence

Alibaba Cloud, la branche cloud computing d’Alibaba Group lance, à l’occasion du Mobile World Congress de Barcelone, sept nouveaux produits et deux nouvelles fonctionnalités sur le marché international. Ces solutions et services cloud couvrent des applications allant de l’informatique serverless à l’analyse de données, en passant par le déploiement de réseaux mondiaux, le stockage haute performance et les bases de données d’entreprise. Ils permettent ainsi aux utilisateurs d’obtenir facilement et de manière fiable une vision opérationnelle de leurs données en pleine ère de l’entreprise intelligente.



Les entreprises historiques et les start-up nées d’internet ont aujourd'hui besoin de tirer rapidement des informations à partir des données pour prendre des décisions stratégiques au bon moment. Elles sont généralement confrontées à des problèmes de gestion, d’analyse et de traitement des données à grande échelle et en temps réel. Pour résoudre ces problèmes, Alibaba Cloud lance Realtime Compute, capable d’assurer le traitement de millions d’événements par seconde et de faciliter la prise de décision en temps réel, comme pour la détection des fraudes, l’analyse du comportement et la surveillance de la qualité de services télécoms. Pour aider les clients à gérer et à analyser de grands volumes de données, Alibaba Cloud introduit également des versions de DataWorks et MaxCompute 2.0 améliorées, qui permettent de traiter 100 Po de données par jour. Data Lake Analytics permet pour sa part aux utilisateurs qui souhaitent ausculter à la demande des ensembles de données hétérogènes non structurés d’interroger facilement des pétaoctets d’informations sans passer par un serveur SQL standard et de ne payer que pour la quantité de données analysées.



« Les entreprises du monde entier s’appuient de plus en plus sur les données pour stimuler l’innovation, numériser leurs opérations et satisfaire leurs clients », déclare Henry Zhang, Senior Staff Product Manager d’Alibaba Cloud. « Nous travaillons avec des clients dans de nombreux secteurs tout au long de ce processus de transformation numérique. Nous souhaitons transformer notre technologie éprouvée en interne en services largement applicables aux autres entreprises du monde entier. Le but est de leur transmettre les avantages que nos solutions apportent afin qu’ils puissent rapidement créer des applications de nouvelles générations, comme dans le domaine de la 5G, du Edge Computing et de l’IOT, et cela en réduisant les délais de mise sur le marché. »



Outre les nouveaux produits dédiés à l’analytique, Alibaba Cloud introduit également un certain nombre d’améliorations majeures à son infrastructure pour accompagner le développement de l’intelligence dans les entreprises à l’échelle mondiale. Les clients peuvent désormais déployer des applications de base de données de classe entreprise via ApsaraDB for MariaDB TX et tirer parti de SQL Server Enterprise Always On pour déployer des plans de haute disponibilité et de reprise après sinistre. Les clients s’appuyant sur des charges de travail de calcul haute performance basées sur des fichiers, comme pour la conduite autonome et la recherche scientifique, peuvent désormais utiliser Cloud Parallel File System pour accéder à des performances et une bande passante de premier ordre. Enfin, Elastic Container Instance permet aux utilisateurs de déployer et d’utiliser facilement des conteneurs sans avoir à gérer les serveurs et les clusters. Global Connection Solution aident en outre les entreprises à déployer facilement un réseau mondial fiable à faible temps de latence afin d’accompagner la montée en charge leurs opérations commerciales internationales.



Ces nouveaux services composent par ailleurs la colonne vertébrale technologique sur laquelle s’appuient les différentes activités commerciales du groupe Alibaba, telles que la vente au détail, les technologies de pointe, la logistique, les médias et le divertissement, ainsi que le marketing numérique. Avec ces nouvelles fonctionnalités, les clients internationaux peuvent tirer parti de ces technologies éprouvées, évolutives et sécurisées pour accélérer la croissance de leurs activités.



« Nous croyons en une boucle vertueuse qui consiste en la construction d’une infrastructure de classe mondiale, le déploiement d’applications efficaces sur cette architecture, puis l’analyse des données qui y transitent pour améliorer la prise de décision grâce à une vision globale », déclare Yeming Wang, General Manager EMEA d’Alibaba Cloud. « En outre, nous proposons des solutions transfrontalières robustes aux entreprises et à nos partenaires qui cherchent à se développer à l’échelle mondiale et sur les marchés asiatiques en croissance. Le groupe Alibaba utilise déjà ces solutions éprouvées et certifiées. Nous espérons que nos clients pourront ainsi tirer parti de notre expertise pour créer encore plus de valeur pour leurs clients finaux. »



Ces solutions et services ont déjà généré des résultats positifs pour les clients d’Alibaba Cloud en Chine et sont maintenant disponibles pour un nombre croissant de clients internationaux.