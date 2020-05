Alteryx dévoile sa plateforme d'automatisation des processus analytiques (APA), véritable accélérateur pour des entreprises du monde entier

Alteryx, Inc. (NYSE: AYX) a dévoilé ce jour sa nouvelle plateforme dédiée à l'automatisation des processus analytiques (APA), une plateforme de bout-en-bout pour une automatisation unifiée des processus d’analyse des données, de science des données et métiers. En combinant données, processus et ressources humaines dans une approche convergente, la plateforme APA d'Alteryx contribue à des résultats opérationnels à fort impact et une montée en compétences rapide du personnel à l'échelle de l'organisation. Conçue pour mettre l'automatisation entre les mains de tous les utilisateurs de données, des utilisateurs métiers aux analystes et data scientists expérimentés, cette plateforme centrée sur l'humain bouleverse la manière dont les entreprises exploitent leurs actifs de données, optimisent leurs processus et montent en compétences pour améliorer la productivité du personnel, augmenter leur chiffre d'affaires et optimiser les coûts.



« Les entreprises visent des résultats transformationnels et ressentent un besoin urgent de réaliser leur transformation digitale. Cela exige un nouveau type de plateforme avec une capacité organisationnelle pour faire de chaque employé au sein de l'entreprise un professionnel des données, explique Dean Stoecker, cofondateur et CEO d'Alteryx. Ce domaine de l’analyse des données évolue très rapidement et pour exploiter le potentiel offert par l'automatisation des processus analytiques, il faut que l'automatisation de l’analyse des données, de la science des données et des processus soit accessible à tous par le biais d'une plateforme unifiée. Le génie humain est indispensable pour une automatisation réussie et lorsque les hommes et les machines travaillent de concert pour optimiser l'intelligence, nous pouvons résoudre des problèmes considérables. »



Au cours d'un événement diffusé en direct, auquel participeront des responsables de Coca-Cola, PwC et IDC, M. Stoecker présentera l'APA et son impact sur la transformation digitale. Cet événement, intitulé « Accelerating Digital Transformation in COVID Times: Analytic Automation That Lets Data Speak and People Think » (Accélérer la transformation digitale à l'heure du COVID : l'automatisation de l’analyse des données pour faire parler les données et réfléchir leurs utilisateurs) aura lieu le jeudi 21 mai, à 8h30 PT, et sera diffusé via LinkedIn Live, Facebook Live, YouTube Live, Periscope et sur le site Internet d'Alteryx.



« Alteryx est une plateforme essentielle qui nous permet d'adapter nos produits aux préférences des consommateurs partout dans le monde, souligne Rod Bates, vice-président, science décisionnelle et stratégie données chez The Coca-Cola Company. Nous l'utilisons au sein d'un grand nombre de nos entreprises pour tirer profit de nos données, automatiser nos processus et permettre à nos employés d'utiliser les données en libre-service. »



De son côté, Pierre-Louis Bescond, Future Factory Global Project Leader chez Roquette explique : « Roquette, un leader mondial des ingrédients d'origine végétale à destination des marchés de l'alimentation, de la nutrition et de la santé, opère dans un environnement où les données sont nombreuses. En exploitant les données via la plateforme Alteryx, nous avons pu complètement automatiser des processus qui nécessitaient auparavant de nombreuses heures de manipulation de feuilles de calcul. Pouvoir contrôler ses données et découvrir rapidement des domaines dans lesquels vous pouvez apporter une véritable valeur ajoutée, en dehors des tâches manuelles répétitives, est un facteur clé de motivation pour nos équipes. »



Alteryx est convaincu que les plateformes APA peuvent améliorer l'autonomie et les compétences des 54 millions d'utilisateurs de données - identifiés dans un infobrief sponsorisé par Alteryx, The State of Data Science and Analytics (Mai 2019) - pour résoudre des problèmes critiques pour l'entreprise et pouvoir ainsi optimiser la croissance, le retour sur investissement et l'efficience et relever des défis sociétaux plus larges. La semaine dernière, Alteryx a lancé une nouvelle initiative publique de montée en compétences baptisée ADAPT. Ce programme de formation et de certification en analyse des données est proposé gratuitement aux personnes qui ont perdu leur emploi en raison du COVID-19.



Convergence des trois piliers de la transformation digitale



D'autres offres en analyse des données, science des données et automatisation des processus ont permis d'obtenir des informations exploitables, mais ont aussi créé des séparations artificielles. Ces dernières ont entravé les efforts de transformation digitale et généré des points d'achoppement entre sources de données, technologies et équipes qui ont freiné les résultats. Les plateformes APA remplacent avantageusement le patchwork d'outils séparés en remettant l'utilisateur -et donc l'intelligence humaine- au centre de la résolution de problèmes.



« Les différentes étapes du cycle de vie de l’analyse des données sont souvent compartimentées, estime Chandana Gopal, directrice de recherche chez IDC. La préparation des données, leur analyse, la science des données et l'opérationnalisation des processus pilotés par les données sont souvent confiées à des personnes ou des groupes différents. C'est pourquoi il est nécessaire de disposer d'une plateforme qui réunisse tous ces différents aspects de l’analyse des données et assure une automatisation basée sur l'IA là où l'impact est maximal. Une plateforme d’analyse des données de bout-en-bout pilotée par l'IA peut améliorer considérablement la capacité d'une organisation à prendre des décisions opportunes fondées sur des données et sur l’analyse des données à tous les niveaux. »



« Des milliers d'employés de PwC tirent profit de la puissance offerte par les solutions d'automatisation Alteryx pour aider nos clients à résoudre des problèmes de gestion importants, explique Suneet Dua, Responsable produits chez PwC US. La plateforme Alteryx a fait partie intégrante de la transformation digitale menée par notre entreprise. Améliorer les compétences de nos employés pour transformer notre entreprise est l'un des principaux objectifs qui nous ont conduits à établir un partenariat stratégique avec Alteryx. »



Réduire le délai de rentabilisation



Avec plus de 260 modules d'automatisation, la plateforme APA d'Altéryx offre aux entreprises une solution intégrée qui unifie l'ensemble du continuum de l’analyse des données pour délivrer des informations exploitables en libre-service et des actions automatisées. Les professionnels des données peuvent ainsi s'affranchir des tâches fastidieuses relatives aux données et transferts de processus et se concentrer sur les résultats à fort impact. La plateforme avec ou sans code permet d'automatiser les pipelines d’analyse des données et de science des données, de gérer des processus métiers complexes axés sur les données et de fournir aux décideurs à tous les niveaux de l'entreprise des informations exploitables.



« L'analyse des données est devenue une exigence pour tous les responsables de secteurs d'activité et les décideurs exécutifs qui cherchent à accélérer la résolution des problèmes métiers actuels » , déclare Raphael Savy, Directeur Europe du Sud chez Alteryx. « Grâce à une technologie basée sur la convergence de la donnée, de la technologie à travers l’automatisation, et de l’humain, la plateforme APA d'Alteryx permet aux dirigeants de perfectionner les compétences de leurs employés. Tout utilisateur de la donnée devient en effet capable d’analyser et de résoudre ses problématiques métiers, tout en gagnant en efficacité et en autonomie. »



Des centaines d'entreprises enregistrent ainsi des gains significatifs grâce à la plateforme APA d'Alteryx.