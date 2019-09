Assurone et Zelros optimisent l'expérience client avec l'intelligence artificielle

AssurOne a pris le parti de s’allier aux startups les plus innovantes du marché pour accélérer la digitalisation de ses parcours de souscription, de gestion et d’indemnisation, gage d’un service personnalisé et d’une meilleure capitalisation sur les expertises de ses collaborateurs. C’est tout naturellement qu’elle a choisi Zelros, dont la solution a démontré tout son potentiel, en particulier sur le premier projet qui intéresse les deux sociétés.



Le premier chantier découlant du partenariat entre AssurOne et Zelros est la reconnaissance automatique de documents et la lecture automatique de documents. Ce premier projet permettra de traiter une partie des pièces justificatives nécessaires à la finalisation du contrat d’assurance. Le fait d’automatiser ces tâches chronophages permettra aux gestionnaires de se libérer du temps pour effectuer des actions à plus forte valeur ajoutée, mettant à profit leur expertise.



« AssurOne continue sa dynamique d’innovation en s’associant aux insurtechs leaders dans leur domaine. Nous nous allions aux acteurs émergents pour gagner du temps en profitant de leur agilité et nous leur permettons aussi d’avancer en les accompagnant ! », déclare Eric Dodin, CEO d’AssurOne.



« Cette nouvelle étape illustre la volonté de Zelros de déployer et démocratiser sa solution de machine learning chez les assureurs et bancassureurs afin qu’ils servent au mieux leurs clients. L’Intelligence Artificielle sera un avantage compétitif majeur pour ces acteurs. Notre solution est conçue pour augmenter la productivité des collaborateurs, afin de leur libérer davantage de temps à consacrer à la relation client. », indique Christophe Bourguignat, CEO de Zelros.