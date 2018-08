BOARD International désigné comme visionnaire dans les Magic Quadrants du Gartner pour les Cloud Financial Planning & Analysis solutions et les Cloud Financial Close Solutions

Selon le Magic Quadrant du Gartner pour les Cloud Financial Planning & Analysis Solutions (Christopher Iervolino, John Van Decker, 24 juillet 2018), ces solutions « soutiennent les efforts du bureau des finances en matière de planification et de modélisation financières, mais aussi de gestion de la performance. » BOARD International se positionne dans le quadrant des visionnaires.



Selon le Magic Quadrant du Gartner pour les Cloud Financial Close Solutions (John Van Decker, Christopher Iervolino, 26 juillet 2018), ces solutions « aident le bureau des finances à gérer la clôture financière et à appliquer les contrôles nécessaires pendant le cycle comptable ». BOARD international se positionne dans le quadrant des visionnaires et améliore sa position globale.



«Grâce aux plateformes décisionnelles unifiées, les équipes de management peuvent aider les employés à analyser, simuler et planifier de manière centralisée, en utilisant des informations à jour pour prendre des décisions en connaissance de cause. C'est la vision de BOARD et je pense que cela se reflète dans notre positionnement dans les quadrants. » a déclaré Giovanni Grossi, PDG de BOARD International.