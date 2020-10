Capgemini dévoile une première série d'offres dédiées à l’« Intelligent Industry » autour de la 5G et de l’Edge permettant la transformation des entreprises par les données

Capgemini lance ses premières offres dédiées à « l’Intelligent Industry. » Elles s'appuient sur la combinaison des expertises de pointe du Groupe dans les domaines des données et des technologies digitales et industrielles. Ces nouveaux services, axés sur la 5G et l’Edge1, permettront aux prestataires de services de communication, fournisseurs d’équipements de réseau et grandes entreprises de tous secteurs d’activité, de déployer les technologies 5G et Edge à grande échelle, de manière à stimuler l’innovation et améliorer leur performance aussi bien au niveau des produits, des actifs que des processus de l’entreprise.



A l’heure où la crise de la COVID-19 met en lumière la nécessité d’accélérer la transformation des industries, les entreprises sont en pleine mutation vers le digital. Cela implique la nécessité de pouvoir connecter les appareils entre eux, collecter les données et tirer pleinement parti de leur exploitation.



« Nous sommes convaincus que l’avenir de l’industrie sera ’intelligent’ », explique Franck Greverie, à la tête du portefeuille d’offres de Capgemini et membre du Comité de Direction générale du Groupe. « La 5G est plus qu'une technologie offrant davantage de rapidité, ou une simple itération de la 4G. C'est une nouvelle norme mondiale de communication cellulaire qui apporte un changement radical dans la connectivité pour l'Internet des objets et pour toutes les industries. La convergence des technologies digitales offre la possibilité à toute entreprise d’exercer son activité de manière plus efficace, en mettant de l’intelligence dans la conception de ses produits et services et dans ses opérations. Nos offres 5G et Edge sont conçues pour que nos clients fassent les bons investissements qui leur permettront de construire les bases de leur transformation axée sur les données et de tirer le meilleur parti de cette prochaine révolution industrielle. »



S'appuyant à la fois sur son expérience industrielle ainsi que sur son expertise technologique approfondies, Altran, qui fait partie du groupe Capgemini, a contribué au développement d'un certain nombre d'applications 5G. En Espagne, Altran a aidé Vodafone à améliorer ses opérations et sa maintenance grâce à la réalité augmentée (RA) pour les raffineries, à la surveillance en temps réel d'un robot de forage, à des missions de recherche et de sauvetage avec des véhicules aériens sans pilote (UAV) et à de nouveaux services portuaires tels que des guichets virtuels.



« La 5G est au cœur de notre stratégie, et Altran nous a aidés à accélérer le développement de notre réseau 5G, en soutenant un certain nombre de cas d'utilisation qui ont un impact considérable sur les personnes et les entreprises dans le monde entier", déclare Carlos Becker, Head of Enterprise Marketing and Public Administrations chez Vodafone Espagne. « Altran nous a permis de respecter nos engagements envers nos clients et a contribué à améliorer la qualité de l'expérience de nos abonnés grâce à des solutions évolutives. »



Les premières offres de Capgemini dédiées à l’« Intelligent Industry » reflètent la capacité accrue du Groupe à concevoir, développer et proposer les produits et services de demain.



Les offres 5G et Edge conjuguent technologies, intégration des systèmes et expertises en ingénierie pour aider les entreprises à faire les bons investissements en s’appuyant sur une transformation fondée sur les données – et à les monétiser. Elle comprend :



Plan et stratégie – Transformation digitale : identification des cas d'usage de la 5G et de l'Edge adaptés aux besoins spécifiques du secteur, définition d’un business case et création d’une stratégie digitale, d’une architecture et d’une feuille de route de transformation autour de ceux-ci.

Infrastructure réseau ouvert 5G : conception et navigation dans l'écosystème complexe des réseaux et des technologies, construction d’un plan détaillé et d’une feuille de route de bout en bout pour l'architecture réseaux et IT.

Plateformes de services stratégiques : conception et développement de plates-formes de services couvrant des cadres de solutions pour les applications et les services, ainsi que l’Edge Computing / Cloud de bout en bout.

Cas d’usage et applications : conception, développement, mise en œuvre, test et retour sur investissement des cas d'utilisation et d'applications 5G et Edge spécifiques (IoT, Edge, Cloud)

Orchestration et intégration de l’écosystème ; intégration et test des solutions de bout en bout, afin d'assurer la convergence des réseaux et de l’IT sur la base de l'expertise des processus et des opérations spécifiques à l'industrie – coordination de l'intégration des principaux partenaires et des solutions en open source.

Services opérationnels et business de bout en bout 5G : transformation des processus opérationnels ; gestion et exploitation des solutions de réseaux privés / publics / hybrides / Cloud, surveillance des cas d'usage et des performances des processus opérationnels, sécurité.