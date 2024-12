ChatGPT nous donne ses 5 tendances du marché de la data en 2025

Voici les cinq grandes tendances prévues pour le secteur des données en 2025 :



Expansion de l’intelligence artificielle générative

Les technologies d’IA générative, comme les modèles de langage avancés, transformeront la création et l’analyse de données. Les entreprises utiliseront ces outils pour automatiser des tâches complexes, personnaliser les interactions client et accélérer les prises de décision.



Gouvernance et souveraineté des données

Face à une augmentation des réglementations (RGPD, Data Act, etc.), la gouvernance des données deviendra une priorité. Les entreprises devront s'assurer que leurs données sont conformes aux lois locales et mondiales, tout en mettant en avant la souveraineté numérique pour garantir une utilisation responsable et éthique.



Data Mesh et architectures décentralisées

Les organisations évolueront vers des architectures de type data mesh, décentralisant la gestion des données pour une meilleure autonomie des équipes métier. Cette approche rendra les flux de données plus accessibles et adaptables, améliorant ainsi la collaboration et la réactivité.



Augmentation des données en temps réel

Les solutions de traitement en temps réel, notamment grâce à l'IoT et aux infrastructures de streaming, deviendront critiques. Les entreprises chercheront à exploiter ces données pour des cas d'usage comme la maintenance prédictive, les recommandations personnalisées et les opérations logistiques dynamiques.



Utilisation croissante des données synthétiques

Pour pallier les contraintes de confidentialité et de coût, les données synthétiques joueront un rôle central dans les entraînements d’IA, les tests et les simulations. Ces données artificielles offriront des alternatives fiables tout en respectant la vie privée.



Ces tendances reflètent la fusion croissante entre technologie, réglementation et innovation dans le domaine des données.