Construisez vous-même votre DBJ (Data Bullshit Job) !

Au risque de me faire quelques ennemis... de plus, je crois pouvoir affirmer que ces « tendances » mises en exergue par ceux qui conseillent les autres, demanderaient, avant d’être publiées, quelques données scientifiques ou tout au moins compilées à partir de véritables entreprises.



Tiens à propos… une fonction n’apparait véritablement dans une entreprise qu’une fois qu’elle a au moins un ou deux ans d’historique… avant ce n’est pas une tendance, c’est un feu de paille. Et surtout, nommer un BlaBlaBla Manager ne fera en rien avancer le sujet. C’est sa description de poste et surtout sa position dans l’organisation qui seront les véritables marqueurs de sa fonction.



Alors pour vous permettre à vous-aussi de jouer à « Nomme ton nouveau spécialiste ! », je vous propose la grille suivante. C’est très simple, vous prenez une ligne au choix dans chaque colonne et vous assemblez les trois. Vous verrez, cela fonctionne !

Allez, sur ce, je vous laisse jouer. Si vous avez envie de parler du sujet sérieusement, n’hésitez pas à me contacter…



PS : Si vous avez des suggestions pour compléter le tableau, indiquez-les en commentaires ;-)



[MAJ le 04/09/2024] : Grâce aux suggestions astucieuses de Sylvie et Mattéo, je rajoute en effet les fonctions d'architecte, et d'évangéliste, qui manquaient terriblement, et nous ouvre de nouvelles combinaisons. Pour information, sachez que vous pouvez maintenant créer à l'aide de tableau, pas moins de 175 titres de postes dans vos équipes ! Ne me remerciez pas, c'est cadeau !