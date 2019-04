DataStax “Database as a Service” arrive sur Google Cloud

DataStax, éditeur de la base de données distribuée toujours disponible, reposant sur Apache Cassandra™ et conçue pour le cloud hybride, annonce avoir été sélectionné comme l'une des premières offres de Google Cloud Database as a Service (DBaaS) dans le cadre de leur initiative OSS Managed Partner Services. Google a choisi DataStax pour répondre à la forte demande de ses clients utilisant déjà DataStax on premise afin que leurs applications à grande échelle restent toujours disponibles. Ce partenariat, scellé avec un petit groupe de fournisseurs sélectionnés pour l’initiative OSS Managed Partner Services de Google, est inédit car c’est la première fois que DataStax proposera une offre « as a service ».



Les entreprises qui adoptent des architectures de données modernes mettent en place des stratégies qui intègrent des applications hybrides et multi-cloud. Aussi, cette solution proposée par DataStax avec Google offre aux entreprises une flexibilité pour déplacer facilement leurs applications et leurs données entre et au sein des clouds publics, privés et les systèmes on premise.



« Nous fournissons des infrastructures de données toujours disponibles et hautement évolutives à nos clients depuis longtemps et nous sommes ravis de proposer notre première offre de « base de données as a service » dans Google Cloud Platform. », déclare Billy Bosworth, CEO de DataStax. « Récemment, certains clients ont demandé à ce que ces caractéristiques soient disponibles dans plusieurs options proposées on premise et dans le cloud, notamment pour leurs infrastructures cloud hybride et multi-cloud. En parallèle, ces clients souhaitent avoir un maximum de flexibilité, qu’il s’agisse de la manière ou du moment idéal pour transférer leurs données vers le cloud et entre les clouds. Notre accord avec Google Cloud visant à proposer DataStax Enterprise comme une offre DBaaS représente une première étape pour en faire une réalité, à la fois simple et puissante. Nous sommes fiers de travailler avec Google pour faire du cloud hybride un avantage commercial incontestable pour nos clients. »



Disponibilité et prix



DataStax et Google Cloud rendront DataStax disponible en tant qu'offre DBaaS d'ici le troisième trimestre 2019 en version bêta pour certains clients. La disponibilité générale est prévue au quatrième trimestre 2019. Les prix sont disponibles sur demande.