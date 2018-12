Denise Persson rejoint le conseil d'administration de Neo4j

Neo4j, le leader des bases de données de graphes, annonce ce jour la nomination de Denise Persson à son conseil d'administration.



Denise Persson est directrice marketing de Snowflake Computing, l'entrepôt de données conçu pour le cloud. Elle détient plus de 20 ans d'expérience du marketing dans le domaine technologique acquis dans des entreprises à forte croissance dont Apigee, ON24 et Genesys. Elle a aussi aidé deux sociétés à réussir leur introduction en bourse.



Emil Eifrem, P-DG et cofondateur de Neo4j, a accueilli Denise Persson au conseil d'administration de l'entreprise.



« Neo4j est une entreprise de la Silicon Valley doté d'un esprit suédois, » déclare Emil Eifrem. « L'arrivée de Denise dans notre conseil d'administration est un formidable atout, avec un bon équilibre d'expertise de la Silicon Valley, en matière de commercialisation, qui s'appuie sur la connaissance des racines et de la culture suédoises de Neo4j. Elle partage notre conviction que l'approche des données par les relations fournit un réel pouvoir disruptif. Elle a en outre joué un rôle capital chez Snowflake pour redéfinir la façon dont les entreprises travaillent avec des entrepôts de données. Alors que Neo4j connaît une demande accrue, j'ai hâte de travailler avec Denise et les autres membres du conseil pour développer nos opérations et perfectionner nos réalisations. »



Depuis toujours, les données passionnent Denise Persson, directrice marketing de Snowflake Computing et membre indépendant du conseil d'administration de Neo4j.



« Il n'y a rien de plus intéressant qu'une entreprise qui crée une nouvelle catégorie, » indique Denise Persson. « Neo4j crée, met en forme et pilote la catégorie des bases de données de graphes tout en travaillant avec une liste impressionnante de sociétés du classement Fortune 500 qui résolvent des problèmes de données ardus grâce à sa plateforme de graphes. Neo4j est une success story suédoise et je suis à la fois très fière et impatiente de participer à cette aventure et de lui apporter ma contribution au moment où les bases de données de graphes se généralisent. »