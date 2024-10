Essor de l’intégration d’entreprise : notre paysage commercial demande une refonte architecturale

Expliquons comment une approche orientée événements appliquée à l’intégration va donner aux chefs d’entreprise les moyens nécessaires pour faciliter l’intégration jusqu’au niveau micro – en reliant les appareils IoT, les applications SaaS, les applications existantes et les appareils mobiles, afin d’échanger en transparence des événements en temps réel.



Les grandes entreprises multinationales incorporent généralement des milliers d’applications, avec des entrées de données recouvrant des environnements hybrides/multicloud, des appareils IoT/mobiles et des opérations distribuées.



De par leur nature même, ces événements de données se produisent en temps réel. Un client passe une commande en ligne ; un fournisseur met ses stocks disponibles à jour ; un passager scanne sa fiche d’embarquement ; un capteur détecte un changement brusque de la température. Ces événements ne sont pas synchrones, mais ils déclenchent tous des actions de suivi qui vont se répercuter sur les différents services et opérations à travers l’entreprise.



Les vastes volumes d’informations en jeu contiennent tous des données critiques pour les activités quotidiennes des entreprises. Ils soulignent un changement radical dans la manière d'intégrer des systèmes d'entreprise de plus en plus mondialisés.



Les anciennes méthodes d’intégration ne sont plus en mesure de répondre aux besoins du monde commercial en temps réel d’aujourd’hui



Des méthodes traditionnelles telles que iPaaS et ESB sont encore utilisées pour « tisser des liens » entre les données à travers ce réseau complexe de systèmes disparates. Toutefois, elles ont bien du mal à suivre le rythme des demandes du paysage actuel axé sur les données. Les solutions synchrones point à point ne sont tout simplement pas faites pour gérer des volumes toujours croissants de données en temps réel qui transitent dans les entreprises modernes vers un nombre d’applications en pleine expansion. Les méthodes d’intégration traditionnelles aboutissent à un réseau complexe de connectivité qui est à la fois difficile à maîtriser et fragile, incapable de gérer des rafales de données et généralement pas assez robuste pour faire face à des défaillances et des pannes. L’exécution des applications prend de plus en plus longtemps, ce qui se traduit par une mauvaise expérience utilisateur.



Pour simplifier l’intégration, devenir plus efficaces en temps réel et plus connectées, les organisations doivent adopter une approche « orientée événements ».



Les données orientées événements nécessitent une intégration orientée événements



L’intégration orientée événements offre une approche inédite et innovante pour connecter les systèmes au moyen du partage instantané d’événements en temps réel.



À la base, lorsqu’un événement se produit dans un système, un message est publié dans un hub central, appelé broker d’événements D’autres systèmes sont abonnés à ce broker ou à un réseau de brokers d’événements appelé maillage d’événements, qui reçoit les messages en temps réel et réagit en conséquence. Comme on dit dans le monde réel : « ils sont tous sur la même longueur d'onde ! ». Cette approche à la demande de « données en tant que service » libère un niveau de flexibilité et d’évolutivité beaucoup plus dynamique, réactif et en temps réel par rapport aux méthodes traditionnelles.



La communauté des analystes répond présente



Les analystes de premier plan reconnaissent maintenant que l’intégration orientée événements est un composant clé pour optimiser le mouvement en temps réel de données commerciales critiques. Gartner a identifié cette tendance dans l’évolution de l’architecture des systèmes informatiques, annonçant une nouvelle mentalité « native événementielle » qui est passée de l’observation des systèmes informatiques comme simples « gardiens (axés sur) des données » à une vision plus globale qui considère les systèmes informatiques comme le « système nerveux » de l’entreprise. Plus précisément, il s'agit de considérer les « données en mouvement » plutôt que les « données au repos » comme la vraie source de décisions efficaces.



Il convient de noter que cette approche de l’intégration orientée événements fonctionne parfaitement avec la plateforme d’intégration en tant que service (iPaaS) existante d’une organisation, complétant essentiellement l’iPaaS par une plateforme orientée événements. En fait, si l’iPaaS et l’intégration orientée événements travaillent en tandem, les équipes informatiques peuvent exécuter une migration progressive des bons flux d’informations pour les orienter événements, ce qui, au fil du temps, permet la mise en œuvre par étapes des processus métiers clés.



Cette tendance a été récemment relevée par IDC qui notait dans « IDC Market Glance - Connectivity Automation, 2Q24 », Shari Lava, Andrew Gens, juin 2024 : « Parmi les tendances favorisant la croissance de l’architecture orientée événements (EDA), notons le potentiel lié à l’utilisation de l’EDA en conjonction avec l'iPaaS pour diviser les files d’attente, éviter les embouteillages et gérer les tâches et le trafic de données de manière asynchrone. Grâce à une couche de broker d’événements, une organisation peut s’assurer d’avoir la visibilité requise sur l’état des messages en file d’attente, même en cas d’erreur d’envoi. »



Refonte complète de l’intégration



Une approche « orientée événements » est synonyme de refonte et de reconception de l’intégration.



Ces vingt dernières années, l'intégration était assez centralisée, avec des applications monolithiques associées à de nombreuses dépendances. Les approches d’intégration actuelles placent les composants de l’intégration sur le chemin des données, autrement dit au cœur des données. Que ce soit en temps réel, ou par lots, l’intégration repose sur la connectivité et la transformation. En ce qui concerne les approches d’intégration centralisées, le défi tient au fait qu’elles associent des connecteurs, des transformations, des mappages et un contexte potentiellement transactionnel dans un environnement déployable unique, à travers lequel toutes les données doivent passer de manière synchrone. Les composants de l’intégration peuvent ainsi créer un embouteillage et souffrir des mêmes problèmes que les applications monolithiques.



L'intégration orientée événements bouleverse entièrement cette approche.



Elle déplace les intégrations et les connecteurs à la périphérie, tandis que les événements et flux de données décentralisés et en temps réel passent au milieu. Résultat : une architecture d'applications et d’intégration plus agile, évolutive, robuste et en temps réel, tout comme les microservices orientés événements.



Les cas d’utilisation d'aujourd'hui exigent une architecture d’intégration capable de traiter à la fois les rafales de trafic et les consommateurs lents/hors ligne sans compromettre la performance ; d’évoluer pour traiter un nombre toujours croissant de consommateurs, de producteurs et de volumes de données ; et de garantir la livraison des données, même aux consommateurs temporairement indisponibles. Ils exigent aussi une architecture qui vous permettra d'y brancher des composants de traitement et des mécanismes de distribution sans nuire à la conception générale et qui puisse facilement adopter de nouvelles technologies que vous n’aviez jamais imaginées auparavant (telles que les agents d'IA générative et les LLM).



Un retournement complet débloque des perspectives commerciales transformatrices

Arriver à la mise en œuvre optimale de l’intégration orientée événements ne se fait pas du jour au lendemain. C’est un procédé évolutif qui peut se mesurer en quatre étapes transformatrices :

Briser les silos de données

Les systèmes traditionnels engendrent souvent des silos de données, entravant l’accessibilité et la prise de décisions éclairées. L’intégration orientée événements favorise la démocratisation et la disponibilité des informations, en permettant aux entreprises d’avoir facilement accès aux données dont elles ont besoin, au moment où elles en ont besoin.



Faire face aux rafales inopinées du trafic

Le découplage des composants sert d’« amortisseur » qui traite harmonieusement des rafales de trafic, telles que les pics soudains de la demande entraînant une augmentation des volumes de commandes. Ce découplage aboutit aussi à une infrastructure plus robuste qui tolère les défaillances et les pannes et évite les défaillances en cascade.



Favoriser l’innovation à une vitesse fulgurante

L’intégration orientée événements rationalise le procédé d’intégration de nouvelles applications et de nouveaux services, permettant ainsi aux entreprises d’innover plus rapidement et de garder une longueur d’avance. Si vous décidez dès aujourd’hui d’utiliser l’intégration orientée événements, il serait immanquablement plus rapide et plus facile de donner à vos applications d'IA générative un contexte d’entreprise en temps réel sur lequel travailler, car il vous suffirait d’ajouter ces nouveaux composants à votre architecture existante de distribution d’événements.



Garder le doigt sur le pouls de l’utilisateur

L’intégration des données en temps réel donne aux utilisateurs une vue plus cohérente et actualisée des informations, pour les amener à une expérience plus fluide et plus efficace.



Intégration orientée événements dans le monde réel : des organisations qui sont sorties des sentiers battus de l’intégration traditionnelle



L'information se répand au fur et à mesure que des organisations dans des secteurs comme les services financiers, la fabrication, le commerce de détail et autres commencent à adopter des cas d’utilisations orientés événements.

Dans le cadre de sa stratégie visant à devenir le brasseur le plus connecté au monde, Heineken a mis en place une stratégie orientée événements où les événements sur les lignes de production déclenchent des mises à jour de stocks en temps réel et l’exécution automatique des commandes des distributeurs – à l’échelle de 350 marques de bière et de cidre mondiales et locales qu’elle vend dans plus de 190 pays.

Groupe allemand de supermarchés, EDEKA a fait appel à une approche orientée événements pour moderniser sa chaîne logistique et ses systèmes de gestion de marchandises, en substituant les mises à jour synchrones par lots entre les systèmes en silos par le partage de données en temps réel. Stimulé par un flux continu d’informations orientées événements, EDEKA offre désormais une meilleure expérience d'achat pour ses clients.

En fait, un récent Infobrief IDC a montré que 82 % des personnes interrogées avaient commencé ou envisageaient d’ajouter deux à trois cas d’utilisation orientés événements dans un avenir proche.



Repensons l’architecture d’intégration pour répondre aux besoins actuels



L’augmentation des volumes de données et des niveaux de connectivité, en parallèle à l’évolution des modèles de consommation et des attentes des clients, change la manière dont les grandes organisations doivent architecturer le flux d’informations critiques à travers leurs activités. Les approches d’intégration traditionnelles ne sont plus en mesure de soutenir les activités qui doivent répondre en temps réel aux exigences des clients, des employés et des fournisseurs.



L’intégration orientée événements offre aux grandes multinationales le moyen de moderniser leur stratégie d’intégration et de permettre à leurs activités de devenir plus adaptables, évolutives et robustes, dans un environnement qui va devenir de plus en plus numérisé et en temps réel.