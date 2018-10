Fujitsu et NVIDIA fournissent la puissance nécessaire aux start-ups et aux étudiants pour développer leurs projet d’Intelligence Artificielle

Fujitsu et NVIDIA annoncent aujourd'hui une collaboration renforcée qui fournit aux start-ups et aux étudiants la puissance de calcul nécessaire pour développer avec succès des projets avancés d'Intelligence Artificielle (IA).



L'utilisation de plateformes de calcul haute performance (HPC) a permis d'accélérer le Deep Learning, qui est un composant majeur de l’IA, mais qui nécessite des installations informatiques spécialisées difficiles à trouver. Pour remédier à ce goulot d'étranglement potentiel dans l'innovation en matière d'IA, Fujitsu et NVIDIA lancent une initiative conjointe, le cluster de GPUs Fujitsu/NVIDIA. Rattaché à Zinrai1, un framework collectif rassemblant l’ensemble des compétences en IA développées par Fujitsu pour ses clients, le cluster rend les capacités de HPC plus facilement accessibles aux start-ups, grâce à la puissance de l'infrastructure serveur PRIMERGY de Fujitsu et des processeurs graphiques de NVIDIA.



Le cluster de GPUs Fujitsu/NVIDIA sera situé au Drahi X-Novation Center, l’incubateur de la prestigieuse Ecole polytechnique à Paris-Saclay, qui accueille également en son sein le Centre d’Excelllence en Intelligence Artificielle de Fujitsu (CoE)2. Avec pour objectif de soutenir le dévelopement de l’écosystème d’IA en Europe, le cluster de GPUs représente une réelle opportunité pour les nouvelles startups et les étudiants des différentes institutions.



Le cluster est basé sur les GPUs NVIDIA® Tesla® V100 Tensor Core ainsi que les serveurs Fujitsu PRIMERGY. Ensemble, ces derniers fournissent de puissantes capacités de calcul nécéssaires pour le développement de projet de Deep Learning. Ces capacités seront distribuées selon les besoin de chaque projet d’IA développés par les startups, les étudiants de Polytechnique et le Centre d’Excellence en IA de Fujitsu.



Axel Mery, CTO de Fujitsu France directeur du Centre d’Excellence en IA de Fujitsu, a déclaré: “Le Deep Learning au coeur de l’IA nécessite bien plus de capacités de calcul que les algorithmes classiques et l’accès limité à ces ressources peut être un frein à l’innovation. Dans le cadre de l’investissement de 50 millions d’euros sur cinq ans pour soutenir l’innovation digitale en France, nous rendons ces ressouces informatiques, souvent inaccessibles, disponibles pour nos dévelopeurs les plus innovants au moment où ils en ont le plus besoin – sans tenir compte de l’état de leur financement. A travers cette initiative ainsi que les investissements actuels de Fujitsu dans son offre IA Zinrai, nous décelons une réel potentiel pour développer de nouvelles technologies ainis que des solution d’IA centrées sur l’humain.”



Serge Palaric, VP Business Development Enterprise South Europe & Embedded EMEA chez NVIDIA, commente: “Nous sommes fiers de nous associer à Fujitsu et de soutenir l’Ecole polytechnique à travers cette initiative, qui permettera d’encourager l’innovation en rendant de puissantes capacités de calcul disponibles aux startups et aux étudiants. Le cluster de GPUs accélère les étapes les plus exigeantes en puissances de calcul pour n’importe quelle IA, comme l’apprentissage pour le Deep Learning – il est souvent difficile pour les étudiants et les startups d’avoir accès à ces systèmes. Nous soutenons conjointement l’écosystème de recherche, d’éducation et d’inovation en fournissant une solution HPC pour l’IA qui permet de franchir cet obstacle et aux esprits les plus vifs d’innover.”



Notes to editors

1La marque Zinrai de Fujitsu combine différentes techniques et compétences en IA. Zinrai offre une approche centrée sur l’humain pour la co-création de services et de solutions. Ce framework repose sur des technologies de référence dans le monde, qui ont été développées et déployées pour répondre aux nouveaux challenges des clients de Fujitsu. En combinant la force de Zinrai en IA et les capacités de partenaires soigneusement sélectionnés, nous sommes en mesure de développer des solutions d’IA optimales qui permettent à nos clients de surmonter les challenges auxquels ils sont confrontés.



2Le Centre d'Excellence en IA de Fujitsu a ouvert en septembre 2017 au Drahi X-Novation Center in Paris-Saclay, l’incubateur de l’Ecole polytechnique, renforçant un partenariat établi en 2016. Fujitsu et l'Inria, l’institut de recherche français de référence en numérique, ont établi un programme de recherche et de co-création sur le long-terme à Paris-Saclay afin de développer de nouvelles techniques d’IA et de machine learning se basant sur leurs connaissances e, mathématiques avancées et informatique. Le Centre d’Excellence en IA de Fujitsu promeut également les partenariats académiques, donnant lieu à l’accueil en Europe et au Japon de talents venant d’institutions de renom telles que l’Ecole polytechnique et l’Université de Technologie de Chalmers en Suède.