Hewlett Packard Enterprise et Continental lancent une plate-forme de monétisation des données automobiles fondée sur la blockchain

Hewlett Packard Enterprise (HPE) et la société technologique Continental annoncent le lancement d’une nouvelle plate-forme, dont la disponibilité est prévue courant 2019. Destinée au partage de données des véhicules, cette plate-forme ouvre la voie à de nouveaux services numériques améliorant la sécurité et le confort des conducteurs. En parallèle, elle aidera les constructeurs automobiles à monétiser leurs données et à différencier leur marque. Reposant sur la technologie de la blockchain, la plate-forme assure la souveraineté, la sécurité, la transparence et l’efficacité des données afin de surmonter les obstacles au partage des données sur les véhicules.



Les entreprises de différents secteurs ont pris conscience de la nécessité de trouver des solutions pour rompre les silos et permettre à des acteurs multiples de collaborer en vue d’extraire toute la valeur de leurs données. Dans le cas des véhicules connectés et autonomes, le partage des données entre les marques automobiles est essentiel pour offrir des services d’assistance aidant les conducteurs à éviter les dangers de la circulation et à trouver l’itinéraire le plus pratique et efficace, par exemple en émettant des alertes en temps réel ou en localisant des places de stationnement disponibles.



Une architecture décentralisée permet aux acteurs du marché de partager des données en toute confiance



Plusieurs écosystèmes numériques existent déjà pour permettre le partage des données selon un modèle passant par un intermédiaire, dans lequel les exploitants de plates-formes centralisent la coordination des flux de données et leur monétisation. Adoptant une approche complémentaire, la plate-forme de HPE et Continental s’appuie sur une architecture décentralisée et des technologies blockchain. Des acteurs tels que les constructeurs automobiles ont pour habitude de conserver les données dans leurs propres datacenters et de n’en partager certaines qu’au moment de l’achat, directement auprès de l’acheteur. Cette approche garantit la souveraineté des données à toutes le parties prenantes de l’écosystème, tout en offrant une procédure très efficace et hautement sécurisée pour monétiser les données relatives aux véhicules.



« Le partage des données sur les véhicules entre les marques peut résoudre certains des problèmes de circulation les plus épineux et améliorer l’expérience de conduite grâce à la puissance de l’intelligence en essaim », souligne Phil Davis, Président Hybrid IT et Directeur des ventes de HPE. « Aux côtés de Continental, nous apportons la clé permettant de libérer la valeur de cette mine de données, non pas en en prenant nous-mêmes le contrôle mais en le laissant aux conducteurs et aux constructeurs. »



La plate-forme permettra aux constructeurs automobiles et aux autres partenaires d’échanger des données entre eux, que ce soit pour améliorer les services numériques au profit de leurs clients ou pour monétiser les données sur les véhicules. Cependant, ces échanges ne sont possibles qu’avec le consentement du conducteur. C’est pourquoi la plate-forme intégrera un système de gestion de consentement simple d’utilisation de type opt-in et opt-out. HPE et Continental prennent à cœur la protection des données, en conformité avec le RGPD et les réglementations en vigueur dans d’autres pays.



HPE et Continental ont d’ores et déjà reçu des retours extrêmement favorables au sujet de la nouvelle plate-forme de la part des constructeurs automobiles. « Nous sommes certains que notre plate-forme tranche le nœud gordien du partage et de la confidentialité des données », commente Helmut Matschi, membre du comité de direction de la division Interior de Continental AG. « Nous invitons les constructeurs automobiles à travers le monde à rejoindre notre plate-forme et à collaborer à la constitution de cet écosystème en plein essor. »



Dans le cadre d’un partenariat stratégique entre HPE et Continental, la nouvelle plate-forme a été conçue conjointement par HPE Pointnext et la division Interior de Continental. Les deux sociétés proposeront des services supplémentaires destinés à faciliter les échanges de données sur les véhicules et leur intégration dans les systèmes et services back-end des constructeurs. L’interface de la plate-forme permettra à divers écosystèmes – centralisés ou non – d’interconnecter et d’exploiter de nouvelles solutions de monétisation des données. En outre, la plate-forme est conforme au concept VDA NEVADA Share & Secure, développé par l’industrie automobile allemande afin de régir la transmission et le transfert sécurisés à des tiers des données générées par les véhicules.