



IA, data, cybersécurité : pourquoi les nouveaux besoins juridiques des entreprises révèlent la transformation du marché de la donnée

Rédigé par Par Elizabeth Petit, Best Lawyers le 1 Juillet 2026





La donnée devient le cœur de la création de valeur… et du risque



Pendant longtemps, les besoins juridiques des entreprises se concentraient principalement autour des contrats, des opérations financières ou des contentieux.



Mais les résultats des classements Best Lawyers France 2027 et Ones to Watch montrent une transformation beaucoup plus profonde des priorités des organisations.



Les spécialités juridiques qui progressent aujourd’hui le plus rapidement concernent désormais la protection des données, la cybersécurité, la gouvernance de l’intelligence artificielle, la conformité réglementaire ou encore la propriété intellectuelle.



Cette évolution reflète directement les mutations du marché de la donnée.



Car la valeur des entreprises repose désormais largement sur des actifs immatériels : données clients, infrastructures cloud, algorithmes, modèles prédictifs, plateformes numériques, intelligence artificielle, IoT ou encore technologies propriétaires.

Dans ce contexte, la donnée devient simultanément un levier de croissance, un actif stratégique… et une source majeure de risque.



L’IA transforme la gouvernance de l’information



L’accélération de l’intelligence artificielle amplifie encore cette mutation.



Les entreprises utilisent désormais l’IA pour automatiser des processus, produire des analyses prédictives, améliorer l’expérience client, optimiser les chaînes logistiques ou renforcer les capacités de détection de fraude.



Mais derrière ces usages émergent de nouvelles problématiques de gouvernance. Qualité des données d’entraînement, biais algorithmiques, souveraineté numérique, traçabilité des modèles, cybersécurité ou responsabilité des décisions automatisées deviennent progressivement des enjeux critiques pour les organisations.



L’entrée en vigueur de nouvelles réglementations européennes, notamment autour de l’IA, de la protection des données et de la résilience numérique, accélère cette évolution.



Résultat : les sujets data et IA ne relèvent plus uniquement des directions technologiques. Ils deviennent des enjeux transversaux mêlant gouvernance, conformité, sécurité et stratégie d’entreprise.



Les nouveaux besoins juridiques de l’économie numérique



Cette transformation apparaît très clairement dans les classements Best Lawyers.



Parmi les pratiques enregistrant les plus fortes progressions figurent notamment le Privacy & Data Security, les sciences de la vie, l’environnement ou encore les expertises liées à la conformité.



Dans le classement Best Lawyers: Ones to Watch in France™, consacré aux talents émergents, la propriété intellectuelle intègre pour la première fois le Top 5 des spécialités les plus représentées, devant les fusions-acquisitions.



Ce basculement est hautement révélateur. Pendant des décennies, les opérations transactionnelles ont structuré le marché du droit des affaires. Aujourd’hui, les nouvelles générations d’avocats se positionnent davantage autour des enjeux liés à la donnée, aux actifs immatériels, aux plateformes numériques et à la gouvernance technologique.



Les fortes progressions observées dans certaines spécialités traduisent également les transformations de l’économie numérique : Environmental Law progresse de 400 %, Energy Law de 79 %, Biotechnology and Life Sciences de 75 % et Privacy & Data Security de 61 % parmi les talents émergents.



Ces chiffres montrent que les besoins des entreprises évoluent rapidement vers des problématiques où la donnée, l’IA et les infrastructures numériques deviennent centrales.



De la donnée à la confiance



Le paradoxe de l’économie numérique est désormais bien identifié : plus les entreprises exploitent la donnée et automatisent leurs décisions, plus les enjeux de confiance deviennent critiques.



Confiance dans les modèles d’IA, dans les infrastructures cloud, dans la gouvernance des données, dans la cybersécurité ou dans la conformité réglementaire.



Dans ce contexte, les entreprises ne recherchent plus uniquement des experts technologiques capables de déployer des solutions d’IA ou de big data.

Elles doivent également sécuriser juridiquement leurs usages, structurer leur gouvernance de l’information et anticiper les risques réglementaires susceptibles d’affecter durablement leur activité.



Le rôle des conseils juridiques évolue donc profondément. Ils ne sont plus seulement les spécialistes du risque contractuel ou transactionnel. Ils deviennent progressivement des partenaires de la gouvernance des données, de la sécurisation des infrastructures numériques et de la gestion du risque algorithmique.



À travers l’évolution des spécialités juridiques les plus dynamiques, les classements Best Lawyers 2027 montrent finalement que le futur de l’économie de la donnée ne dépendra pas uniquement de la puissance technologique des organisations, mais aussi de leur capacité à construire des modèles de confiance durables autour de l’IA et de la gouvernance de l’information.









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