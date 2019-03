IBM Blockchain World Wire, nouveau système de paiement international pour encourager les paiements et transferts de fonds dans plus de 50 pays

Salon MONEY 20/20 : IBM (NYSE: IBM) annonce aujourd’hui le lancement de sa nouvelle solution financière, IBM Blockchain World Wire, un système de paiement international en temps réel. Destiné aux institutions financières réglementées, le produit est disponible sur de plus en plus de marchés.



Pensé pour optimiser et accélérer les transferts de fonds, les paiements et les virements internationaux, World Wire est le premier système de ce type à intégrer le règlement, la compensation et un service de messagerie financière sur une même plateforme, tout en permettant à ses utilisateurs de choisir leur moyen de règlement parmi une sélection d’actifs numériques.