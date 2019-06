IBM infuse de l’Intelligence Artificielle (IA) dans Db2 afin d’intégrer la Data Science et la gestion de base de données dans une plateforme unique

Rédigé par Communiqué de IBM le 10 Juin 2019

- Db2 version 11.5 ajoute des pilotes pour les principaux langages de programmation utilisés dans l’IA pour faciliter le développement d'applications d’IA avec Db2

- Nouvelles fonctionnalités d'interrogation et de visualisation en langage naturel conçues pour accélérer la recherche de données

- Le moteur SQL commun mis à jour rend Db2 plus accessible à davantage de sources de données



IBM (NYSE : IBM) a annoncé aujourd'hui une mise à jour majeure de la base de données Db2 qui est conçue pour permettre aux entreprises d'infuser l'IA et la data science dans leurs processus de gestion de base de données afin d’intégrer plus facilement l’IA dans les applications et d’obtenir une meilleure compréhension de leurs données.



Parmi les nombreuses améliorations apportées à la version 11.5 de Db2 figure le support intégré pour le développement des modèles et applications de la data science. Grâce à une série de pilotes (Drivers) disponibles depuis peu pour plusieurs langages de programmation et frameworks open source, il sera désormais plus facile pour les développeurs d'analyser et de créer des modèles de machine learning dans des applications utilisant Db2. Les améliorations sont conçues pour aider les développeurs Db2 à écrire plus facilement des applications nécessitant moins de gestion, plus résilientes aux pannes et contribuant à améliorer la productivité.



« Aujourd'hui, les attentes à l’égard de la base de données sont plus élévées », a déclaré Prasun Mahapatra, senior database administrator chez Micro Focus, et utilisateur de Db2. « Les bases de données doivent être plus intelligentes. L’intégration de Db2 en tant que nouvelle base de données d’IA permettra aux utilisateurs de tout optimiser, depuis l’utilisation des structures de données, de la mémoire et du disque jusqu'aux requêtes les plus complexes. Et l'accès à un ensemble aussi complet de Notebooks Jupyter permet aux utilisateurs de démarrer leur développement Db2. »



Les langages de programmation supportés incluent Go, Ruby, Python, PHP, Java, Node.js, Sequelize. De plus, des outils populaires tels que Visual Studio Code et Jupyter notebook sont pris en charge. Les derniers pilotes et exemples de code pour chacun sont disponibles dès maintenant sur GitHub.



Autre nouveauté avec Db2 11.5, l’explorateur de données Augmented Data Explorer est une nouvelle fonctionnalité d’interrogation en langage naturel conçue pour offrir aux développeurs une expérience de type moteur de recherche traditionnel. Les utilisateurs peuvent poser des questions à Db2 et recevoir des résultats sous forme de visualisations de données et de résumés rédigés en langage naturel, pour une compréhension aisée. En outre, l'outil, qui est conteneurisé pour faciliter le déploiement et la gestion, offre une visualisation dynamique qui peut accélérer l'exploration des jeux de données lors de la création d'applications.



Outre ces avancées, les utilisateurs et les développeurs de Db2 pourront tirer parti des nouvelles fonctionnalités de la technologie de virtualisation des données d’IBM, déjà disponibles avec IBM Cloud Private for Data. La virtualisation des données est conçue pour permettre aux utilisateurs de rechercher facilement parmi diverses sources de données. Les développeurs et les ingénieurs de données peuvent se concentrer sur le développement, minimisant ainsi le temps passé sur les processus d'extraction, de transformation et de chargement (ETL) associés au transfert de données. Db2 inclut désormais également le support blockchain, qui aide les développeurs d'applications à extraire des données directement à partir d'une blockchain et à combiner ces données avec d'autres sources de données pour des analyses ou des tableaux de bord.



La prise en charge étendue des langages de programmation et les nouvelles fonctionnalités font partie d’une stratégie plus large visant à faire progresser le portefeuille IBM Hybrid Data Management de solutions Db2 vers l’ère de l’IA. Au fur et à mesure que les organisations s'efforcent de gagner en agilité, elles cherchent d'autres moyens de réduire les processus coûteux et chronophages nécessaires à la préparation des données à analyser et à l’écriture d’applications.



Portefeuille simplifié / base de code partagée



Avec l’ajout de Db2 11.5, IBM a rationalisé son portefeuille en trois éditions partageant la même base de code commune : Db2, Db2 Standard et Db2 Advanced.



IBM Db2 se télécharge gratuitement pour les versions d'essais et les développeurs et est destiné à un développeur d'applications unique, qui peut ainsi concevoir, créer, tester et prototyper des applications à déployer sur des plateformes Db2 client ou serveur. Cette édition inclut toutes les fonctionnalités de Db2 mais présente des limitations matérielles spécifiques (1).



Db2 Standard est conçue pour les systèmes de production des entreprises de taille moyenne et les services des grandes organisations. Db2 Advanced est conçue pour les moyennes et grandes entreprises et optimisée pour les workloads analytiques transactionnelles et opérationnelles. Db2 Advanced n'impose aucune limite de calcul ni de stockage et peut être déployée sur des serveurs physiques et virtuels. Elle est fourni avec la plateforme IBM Hybrid Data Management, ce qui permet aux administrateurs d’accéder plus facilement à des fonctionnalités situées au-delà de la base de données transactionnelle.



Étant donné que chaque édition partage la même base de code commune, les utilisateurs peuvent facilement mettre à niveau et passer de l'édition gratuite à l'édition standard et avancée, en fonction de l’évolution de leurs besoins. Pour les clients Db2 existants, toutes les licences peuvent être converties au format Db2 version 11.5.



En outre, Db2 11.5 dispose d’un moteur SQL commun mis à jour qui permet aux utilisateurs d’accéder aux données issues d’un nombre croissant de sources de données. Par exemple, avec Db2 11.5, les utilisateurs peuvent accéder aux données de n’importe quelle offre de la famille Db2 existante, notamment IBM Db2 Warehouse, IBM Db2 Big SQL, IBM Integrated Analytics System et les systèmes existants IBM PureData® for Analytics (Netezza®). De plus, les utilisateurs de Db2 peuvent accéder à Oracle, Teradata et Microsoft SQL Server, ainsi qu'à de nouvelles sources Cloud, telles qu'Amazon Redshift.



« Les avancées que nous avons apportées aujourd'hui à Db2 reflètent la croissance de nos clients et l'accélération de l'adoption de l'IA à laquelle nous nous attendons tous », a déclaré Daniel Hernandez, Vice President, IBM Data and AI. « N’étant plus un système traditionnel d'enregistrement ou de stockage de données, la base de données devient rapidement une composante distincte de la stratégie d'IA, et Db2 est cette base de données d'IA. »



(1)Db2 11.5 est limitée à 4 cœurs et 16 Go de RAM et ne peut être utilisée dans les systèmes de production ; Db2 Standard est limitée à 16 cœurs et 128 Go de RAM.









