IRI bouleverse le marché du Big data des analyses prédictives et des études prospectives en introduisant l'intelligence artificielle et le machine learning à son offre

Un marché en pleine révolution

Industriels et distributeurs de la grande consommation sont soumis à une concurrence féroce et aux comportements de consommateurs de plus en plus erratiques. Dans cet environnement en perpétuelle mutation, comment dès lors les satisfaire ? Comment répondre à leurs exigences rapidement ?

« Nous accompagnons nos clients dans la transformation de leurs métiers. Nous leur permettons avec notre technologie d'avant-garde, de l'intelligence artificielle et du machine learning de détecter toujours plus rapidement des opportunités de croissance » déclare Philippe Cabin Saint Marcel, Président-Directeur Général d'IRI en France.



Les données, associées à la puissance de l'IA et du machine learning.

Le volume de données disponible double tous les 14 à 18 mois*. Selon des études récentes, les industriels et distributeurs du secteur des PGC devraient investir plus de 20 milliards de dollars dans le Bigdata dans les 3 à 5 prochaines années. L'an dernier, le géant Wallmart est arrivé juste derrière Amazon et Alphabet en matière d'investissements technologiques.



Mais pour ces entreprises, avoir accès et exploiter des données marchés, produits, clients, magasins, logistique ne suffit plus. Il faut qu'ils soient en mesure de les actionner en temps réel par l'automatisation de processus décisionnels, pour bénéficier de réponses concrètes et immédiates sur leurs opportunités de croissance.



IRI identifie trois axes stratégiques auxquels sont confrontés ses clients pour répondre à l'enjeu d'hyperpersonnalisation engendré par des consommateurs exigeants :



1/ L'étude du comportement des consommateurs. Cela permet d'anticiper des tendances de consommation, d'identifier des opportunités d'innovation par l'analyse des données de toutes sortes, de toutes natures, quel que soit leur format et leur emplacement, incluant « le social listening ».



2/ L'exploitation des données transactions et cartes de fidélité, pouvant permettre par exemple de typer les magasins et d'agir sur l'assortiment, le prix, les promotions.



3/ Le suivi et l'automatisation des informations. Cela permet d'identifier des problèmes de stock, d'écart de prix, de repérer des articles qui ont une rotation très rapide chez un concurrent.



Deux solutions innovantes à base d'IA et de ML

IRI a investi plus d'un milliard de dollars dans le développement de l'intelligence artificielle et du machine learning ce qui marque un tournant majeur dans son offre et reste unique sur le marché.



. AIRIA (Artificial Intelligence and Insights Assistant)

Basée sur du conversationnel – écrit ou voix – supporté par l'intelligence artificielle, la solution permet d'obtenir des réponses instantanées sous forme de graphiques à des questions telles que : qu'elle est la tendance de mes ventes sur cette marque de bière ? Qu'elles sont les meilleures ventes en promotion ? Qu'elle est l'évolution de la part de marché de ma marque ?

La solution pose le diagnostic, analyse le marché en quelques secondes et fournit des insights aux métiers (vendeurs, responsables marketing et communication de marques, responsables magasins, responsables de la logistique, responsables stratégiques, media planner, …).

On parle aussi d'intelligence conversationnelle. La solution interagit avec les utilisateurs quel que soit le moyen choisi – voix, courriel, notifications dans une application – dans leur contexte métier et apporte une expertise en temps réel, grâce aux fonctions de data visualisation.

Par exemple, un directeur de magasin souhaite connaître son positionnement par rapport à sa zone de concurrence et comparer son évolution à celle-ci : il n'a qu'une phrase à dire.



. IRI Opportunity Finder

Cet outil identifie des opportunités de croissance et propose des recommandations aux clients. Par exemple, la solution va proposer des pistes pour augmenter une part de marché dans telle catégorie de produits avec telle promotion. Elle peut aussi, pour un distributeur ou un fabricant, répondre à des questions en matière de prix pour s'aligner sur un marché, ou encore de conversion d'un acheteur épisodique en acheteur fidèle et fournir la solution la plus performante économiquement.

Ces nouveaux outils, intégrés à plateforme cloud de visualisation IRI Liquid data®, permettent une prise de décision accrue grâce à l'analyse de grandes quantités et sources de données et aux recommandations générées par l'IA. Simples, ergonomiques, ils s'adressent à des utilisateurs métiers non techniques.



En libérant du temps et des ressources grâce à l'automatisation des insights et des décisions afin d'accélérer l'exécution, IRI permet à ses clients de gagner en productivité, de diminuer leur taux de « churn », de mieux répondre aux besoins des consommateurs qui restent l'enjeu crucial.



Un changement de culture au sein même des industriels et distributeurs des PGC.



Les technologies d'intelligence artificielle et de machine learning ne sont pas des solutions miracle. Elle demande une compréhension de chacun dans l'entreprise, une acculturation dans une approche de gouvernance d'entreprise. Rendre la donnée accessible à chaque département permet de casser les silos et favorise la prise de décisions stratégiques.



*(source dataIQ – Dec 2019)