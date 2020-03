Indexima donne le pouvoir aux data analysts en lançant le projet One-Click

Indexima, éditeur d’une solution de Data hub, permettant à l’entreprise d’accéder à l’ensemble de ses données pour simplifier et accélérer l’analyse, annonce aujourd’hui le lancement de son projet One-Click. Grâce à cette approche, Indexima permet aux data analysts de manipuler directement la donnée, sans avoir besoin d’expertise technique, afin de réduire les process de manière considérable.



La nouvelle étape dans le big data



Aujourd’hui, la grande majorité des entreprises a réussi à trouver des solutions pour collecter de grandes masses de données sur des espaces illimités afin de récupérer la data et la stocker. Cependant, il reste encore un challenge de taille, celui d’interroger la donnée et d’avoir des réponses aux questions stratégiques. Les spécialistes des données perdraient 50 % de leur temps hebdomadaire à collecter et générer des données au lieu de les analyser, selon une étude réalisée par IDC. Une perte de temps pour l’ensemble de la chaine de la Business Intelligence.



« Les étapes de cheminement de la donnée peuvent être très longues. Il est tout d’abord nécessaire d’installer des outils et une plateforme pour transformer la donnée brute, c’est-à-dire l’agréger, l’enrichir et la nettoyer » commente Nicolas Korchia, directeur général des opérations et co-fondateur d'Indexima. « Il faut ensuite transformer cette donnée une deuxième fois pour réduire son poids au maximum avant de l’envoyer vers les outils de visualisation. Il s’agit d’un processus long et pénible pour les analystes, c’est ici qu’Indexima intervient. »



Démocratiser l’accès à la data pour tous les analystes



Selon Indexima, la démocratisation de la donnée repose sur 2 piliers : permettre un accès quasi-instantané et simplifier son usage. Le premier défi a largement été relevé par Indexima, il était donc tant pour l’entreprise de se concentrer sur l’amélioration de la simplification.



Avec One-Click, les clients sont désormais capables de manipuler la donnée sur toute la chaine BI, de la source à la visualisation en passant par les entrepôts de données, en seulement 1 clic comme son nom l’indique. Cette approche révolutionne la façon dont la data est manipulée en entreprise : les data analysts sont désormais capables de prendre en main la donnée à 100% sans devoir recourir à des experts techniques.



Le projet One-click offre un vrai changement de paradigme pour les professionnels de la data. A la clef, des analystes plus indépendants dans l’utilisation des données, un affichage quasi-instantané dans les outils de visualisation et des prises de décisions plus rapides.



Première étape : la disponibilité de One-Click Cloud sur la marketplace d’Amazon Web Services dès maintenant. Désormais, les entreprises peuvent déployer leurs données via le cloud public Amazon en un simple clic, simplifiant toutes les opérations créées en SQL et leur affichage dans la grande majorité des outils de dataviz tels que Tableau, PowerBI ou encore Looker.



Et ce n’est que le début. « One-Click continuera d’être développé pendant toute l’année 2020 » ajoute Florent Voignier, CEO et directeur technique chez Indexima. « Notre ambition est d’étendre l’accessibilité à la donnée sur toutes les datasources et tous les outils de visualisation. Nous avons toujours eu la volonté de permettre aux analystes BI de réaliser le maximum de leur potentiel et de s’affranchir des contraintes techniques. »