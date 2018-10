Internet des objets : les défis du monde à venir

Pendant des siècles, l'humanité a stocké ses données dans les livres. L'arrivée du digital a donné une dimension exponentielle et globale à cette pratique, et permis d'utiliser ces données pour connecter des appareils au sein d'un réseau global. Ce qui a commencé avec nos smartphones s'étend désormais aux objets du quotidien qui deviennent « intelligents » ; c'est ce qu'on nomme l'Internet des Objets (IoT*). Cette révolution des données, qui n'est encore qu'à ses prémices, promet de connecter la partie la plus substantielle du monde qui restait jusqu'alors hors-ligne.



Vers une économie data-driven

L'arrivée de l'IoT va donner lieu à une nouvelle génération d'objets, vêtements et meubles truffés de capteurs pour analyser notre environnement et en générer des données actionnables. Cette « intelligencialisation » du monde s'accompagnera naturellement d'un basculement vers des modèles économiques basés sur les données, afin de les exploiter pour répondre aux besoins des usagers et améliorer leur bien-être. Les services de divertissement qui triomphent actuellement (Netflix, Spotify) sont justement ceux qui excellent à faire bon usage des données, à travers un système de recommandations pour façonner leurs catalogues cinématographiques et musicaux en fonction des goûts du public.



Outre le strict usage des données, la protection des données va également entraîner une explosion du secteur de la cybersécurité, déjà en plein essor. On voit ainsi émerger un panel de start-ups qui promettent soit, à la façon des banques, de stocker les données, soit de tracer leur utilisation pour que les utilisateurs aient une vision claire de leur « empreinte » digitale.



Aujourd'hui, l'économie a déjà commencé à s'acheminer vers un modèle axé autour de l'usage des données, a data-driven economy, comme le disent les Anglo-saxons. Dans ce modèle, les données sont la principale valeur d'échange et de création de richesse. Nombre d'entreprises ont d'ores et déjà pris le pli de cette révolution et proposent des services « gratuits » qui s'acquièrent ou se téléchargent en échange de données. Dans le même but, les GAFAM** cherchent à développer un rapport fusionnel avec leurs clients, par une approche globale et inclusive, avec une gamme de smartphones, ordinateurs et à présent assistants vocaux.



Prévenir catastrophes et épidémies

L'usage des données ne saurait se limiter au secteur privé ; il est essentiel que les autorités s'y intéressent, non seulement pour encadrer cet usage, mais aussi pour améliorer leur mission de services publics. Dans le domaine de la santé, l'étude des données peut ainsi permettre de déployer de meilleurs traitements en affinant les diagnostics. De cette façon, les mesures de santé publiques peuvent être améliorées pour être plus qualitatives et efficaces.



Les données et capteurs ont également un grand rôle à jouer dans la prévention des épidémies et des catastrophes naturelles, dont le nombre ne devrait cesser de croître avec le dérèglement climatique. Lors d'un tremblement de terre, les données peuvent permettre de savoir où des téléphones sont rechargés, donc aider les secours à localiser des rescapés, voire même à anticiper la catastrophe par des capteurs implantés dans le sol des zones à risques. Demain, l'analyse des données sera donc non seulement à la base de l'économie mais aussi un outil majeur pour améliorer l'efficacité des institutions et la sécurité des populations.



L'arrivée du RGPD : un ébranlement salutaire

Porteuse d'opportunités si nombreuses qu'on n'en mesure pas bien l'ampleur, la révolution des données comprend une part de défis d'égale mesure, en particulier en matière de protection de la vie privée. C'est de cette prise de conscience qu'est né le RGPD***, dont l'arrivée a ébranlé les — nombreuses — entreprises dont la création de valeur reposait sur une détention et une utilisation abusive des données des utilisateurs. Ces entreprises ont dû s'adapter aux nouveaux standards du RGPD, qui a ainsi créé un bouclier normatif posant les jalons de modèles économiques centrés sur les données, mais sains et durables car respectueux de la vie privée des internautes.



Alors que nous ne sommes qu'à l'aube de l'Internet des Objets, le défi d'assurer la sécurité et la confidentialité des données est extrêmement important et doit être relevé en amont car le déploiement de l'IoT et de ses capteurs va générer une quantité phénoménale de données sensibles (configuration de la maison, signes vitaux, goûts et relations). Si ces données venaient à être croisées, elles pourraient générer plus de renseignements sur une personne qu'il n'en a encore jamais été possible.



Dans notre rapport à la technologie, le Contrat social 2.0 consiste à sacrifier un peu de notre intimité pour une amélioration du bien-être. À mesure que le flux de données partagées s'accélère et se personnalise, le besoin d'encadrement se fait pressant. S'il est difficile de se projeter, l'Histoire a montré que chaque stade de l'évolution d'internet a entraîné des défis juridiques pour lesquels des régulations ont été créées. Le RGPD n'est donc que la première loi sur les données et sera suivi d'autres au fur et à mesure que l'IoT s'installera dans nos vies.



* IoT : Internet of Things

** GAFAM : Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft

*** RGPD : Règlement européen sur la protection des données