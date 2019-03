Keensight Capital et ISAI Expansion entrent au capital d’IVIDATA, acteur de référence dans le conseil en Big Data

Créé en 2013 et basé à Levallois-Perret, IVIDATA est un Groupe de consulting de référence couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur du Big Data, de la stratégie jusqu’à l’utilisateur final, en passant par la Data Science (science des données) et la Data Privacy (confidentialité des données). La large gamme de services proposés en one-stop-shop par IVIDATA est structurée autour de 5 domaines d'expertise :



- Big Data : transformation digitale, data privacy, conseil et gestion en technologie Big Data ;



Data Management : expertise Microsoft et Javascript, développement d'applications front-end et back-end ;

- Services numériques : stratégie digitale, communication et marketing ;



- Infrastructure : conseil et développement d’architecture Cloud et DevOps ;



- Santé : accompagnement en biométrie, biostatistique et essais cliniques pour les professionnels de l’industrie pharmaceutique, cosmétique et agro-alimentaire.



Bénéficiant d’un positionnement multisectoriel et transversal, IVIDATA accompagne un portefeuille de clients diversifié, dont plus de 100 sociétés de premier plan, parmi lesquelles Danone, France Télévisions, La Poste, Sanofi, Société Générale ou Total, et entretient des relations historiques avec de grands laboratoires pharmaceutiques. Depuis sa création, le Groupe connait une très forte croissance annuelle (+82% par an depuis 2013) et entend poursuivre son développement à un rythme soutenu.



IVIDATA a su construire une marque employeur forte et reconnue. Classé Great Place to Work trois années consécutives, le Groupe a pu attirer des consultants talentueux et travaille avec plus de 320 experts Big Data dont 250 salariés.



Keensight Capital et ISAI, forts de leur longue expérience dans les secteurs du digital, de l'IT et de la santé, accompagneront IVIDATA dans son expansion géographique à l’international, soutiendront le Groupe dans l'acquisition de sociétés présentant une offre complémentaire et l’aideront à lancer de nouveaux services à forte valeur ajoutée.



Etienne Aboulker, Directeur Général d'IVIDATA, déclare : « Nous sommes ravis de nous associer à Keensight Capital et ISAI qui ont démontré une parfaite compréhension de nos activités et de nos principaux atouts. Ce partenariat ouvre un nouveau chapitre qui promet d’être passionnant pour le Groupe, car il nous permettra d'enrichir notre portefeuille de services et de saisir les opportunités qu’offre la transformation digitale à l'échelle mondiale. En joignant nos forces, nous sommes convaincus que nous arriverons à franchir un palier significatif et à devenir à horizon 5 ans, le leader européen du Big Data. »



Philippe Crochet, associé chez Keensight Capital, ajoute : « Nous sommes très heureux de rejoindre l’équipe d’IVIDATA afin de poursuivre leur stratégie de croissance. Etienne est un manager visionnaire et nous avons immédiatement partagé ses ambitions et ses valeurs. Notre connaissance approfondie des secteurs de l'IT et de la santé, ainsi que notre solide réseau international, permettront à IVIDATA de bénéficier pleinement de la très forte demande pour les services Big Data, dont le marché devrait doubler au cours des 10 prochaines années. »



Pierre Martini, Directeur Général en charge de l’activité Tech Growth / LBO chez ISAI, déclare : « Nous nous réjouissons de nous associer à Etienne et Keensight Capital pour prendre part au futur prometteur d'IVIDATA. Avec son expertise technologique, sa forte culture entrepreneuriale et la qualité exceptionnelle de ses équipes, IVIDATA est idéalement positionné pour tirer parti de la croissance soutenue du marché du Big Data. Nous sommes déterminés à apporter au Groupe tout le soutien nécessaire au déploiement d'un plan de développement ambitieux, afin de renforcer son leadership technologique. »



[1] Growth Buyout : investissement dans des sociétés non cotées de croissance rentables, en minoritaire ou en majoritaire, avec ou sans effet de levier, avec une approche flexible adaptée aux besoins de chaque entrepreneur, pour financer des projets de croissance organique, des stratégies d’acquisitions ou pour donner de la liquidité aux actionnaires historiques.