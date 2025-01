L’adoption de l’IA générative va s’orienter vers des solutions ciblées et une automatisation stratégique

Cette accessibilité ouvrira la voie à de nouveaux cas d'usage non envisagés jusqu'à présent. Sur cette base, les entreprises se concentreront de plus en plus sur des utilisations ciblées et stratégiques de l'IA, en affinant leurs stratégies d'automatisation. Les plus performantes sauront reconnaître quand l'IA peut entièrement automatiser des tâches et quand elle peut soutenir le travail humain, en s'orientant vers des applications plus intelligentes et plus pratiques qui ont un impact mesurable.



L'essor des solutions d'IA hyper-personnalisées



L'IA généraliste échoue facilement face au jargon spécialisé et aux connaissances spécifiques à un domaine, comme la terminologie juridique ou le langage propre à une organisation. En réponse, nous avons assisté à l'émergence de solutions d'IA verticales, conçues pour des secteurs spécifiques. En 2025, nous prévoyons que cette tendance ira plus loin, avec des systèmes d'IA devenant hyper-personnalisés pour répondre aux besoins uniques d'organisations individuelles et même d'utilisateurs spécifiques. Ces solutions adaptatives tireront parti du contexte et des préférences des utilisateurs pour fournir des applications plus pertinentes et plus percutantes, favorisant ainsi l'efficacité et l'innovation dans tous les secteurs.



L'intégration des systèmes et la connectivité seront les principaux moteurs de l'efficacité organisationnelle



En 2025, obtenir une vue unique de l’information reposera sur l’intégration de référentiels disparates, la connectivité devenant vitale pour les organisations. Les outils d’IA vont évoluer dans des environnements interconnectés, permettant un accès plus rapide et plus précis aux données pertinentes dans l'ensemble des systèmes. Les assistants IA joueront un rôle crucial en facilitant la communication entre ces systèmes, en assurant des flux de données fluides et en améliorant la collaboration. À mesure que l'intégration s'améliorera, les entreprises seront capables de prendre des décisions plus éclairées, d'automatiser les workflows et d’atteindre de nouveaux niveaux d'efficacité opérationnelle, stimulant ainsi la croissance et l'innovation dans l'ensemble de l'organisation.



A l’ère de l’IA, les compétences des collaborateurs vont devoir évoluer



En 2025, les collaborateurs vont devoir apprendre à communiquer avec l’IA. Même si le développement de prompts ne sera pas la priorité, la capacité à poser les bonnes questions et à fournir des requêtes claires, bien structurées, sera essentielle pour réussir. Avec les assistants IA de type chatbot, comme Microsoft Copilot, les collaborateurs devront guider l'IA vers les résultats souhaités, en s'appuyant sur leur compréhension de la manière de formuler et d'affiner les requêtes pour en garantir l'exactitude et la pertinence. Les collaborateurs deviendront compétents pour tirer profit du potentiel de l'IA afin d’améliorer la productivité et la prise de décision. Ce changement transformera les travailleurs en collaborateurs avertis, capables de tirer parti du potentiel de l'IA pour améliorer la productivité et la prise de décision.



Les entreprises devront définir les limites de l’IA en 2025



En 2025, les entreprises vont déployer des efforts conséquents pour définir des politiques d’usage de l’IA, pour trouver le point d'équilibre entre innovation, attentes des clients et conformité réglementaire. Comme le caractère « acceptable » de l’IA n’est défini par aucune norme, les entreprises vont investir massivement dans des évaluations pouvant correspondre à divers outils et à différentes législations. Une réponse à ce défi sera l'élaboration et l'application de politiques claires au niveau de l'entreprise décrivant les applications d'IA autorisées. Ces politiques seront essentielles pour naviguer dans un écosystème IA évolutif tout en maintenant la confiance et la conformité.