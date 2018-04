« L’art et la science » du coaching de l’équipe britannique d'aviron avec SAS

« Avec la Fédération britannique d'aviron, nous utilisons de puissantes analyses qui la mettent à la pointe lorsqu’il s’agit d’extraire des connaissances de tout un éventail de données dans le sport, aidant l’équipe à conserver sa réputation de force dominante dans le domaine de l’aviron. »



Des scientifiques des données de chez SAS, le leader des analyses, ont travaillé avec la Fédération britannique d'aviron pour analyser les données, des entraînements à la biomécanique en passant par la météo et l’alimentation, dans le but de révéler des gains marginaux pouvant contribuer à rendre les embarcations plus rapides.



S’exprimant au sujet du rôle que peuvent jouer les données, Paul Thompson, entraîneur en chef de l’équipe britannique féminine d'aviron, a déclaré : « Vous devez vous baser sur des preuves pour utiliser votre jugement. Dans le sens du coaching, c’est l’art et la science, et c’est là que les deux mondes interagissent. »



« Nous pouvons mesurer de nombreuses choses. La compétence pour moi consiste à découvrir la chose la plus importante sur laquelle l’athlète doit se concentrer et ce que nous pouvons effectivement changer. »



Zoe Lee, qui faisait partie des huit femmes ayant remporté une médaille d’argent historique pour la Grande-Bretagne au Jeux de Rio en 2016, a ajouté : « J’adore pouvoir utiliser toute donnée que j’ai enregistrée pour suivre les tendances de ma progression et savoir comment une équipe à évolué au fil du temps. Revenant de rééducation et après une blessure la saison dernière, cela a été vraiment important pour moi de pouvoir y aller ; j’ai bien progressé au cours du dernier mois et cela me remet en conséquence sur les rails par rapport à mes meilleures saisons de 2015/2016. »



Peter Pugh-Jones, responsable de la technologie chez SAS UK & Ireland, a affirmé : « Chez SAS, nous avons la capacité d’utiliser des logiciels et services innovants, notamment les dernières avancées en matière d’intelligence artificielle (IA), pour transformer un monde de données en renseignements qui autonomisent et inspirent nos clients.



« Avec la Fédération britannique d'aviron, nous utilisons de puissantes analyses qui la mettent à la pointe lorsqu’il s’agit d’extraire des connaissances de tout un éventail de données dans le sport, aidant l’équipe à conserver sa réputation de force dominante dans le domaine de l’aviron. »