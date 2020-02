L’intelligence artificielle d’Atos au cœur des attractions d’«American Dream»

Atos, leader international de la transformation digitale, annonce aujourd’hui la mise à disposition de sa solution d’intelligence artificielle, Codex AI Suite, pour analyser les données et prévoir les performances des attractions du centre commercial American Dream du groupe Triple Five. Cette plateforme d’Internet des Objets (IoT) et de Machine Learning permettra à American Dream de réduire les temps d’arrêt des attractions, d’accroître la satisfaction des clients et de diminuer les coûts de maintenance.



Avec Codex AI Suite, Atos collecte et stocke les données de centaines de capteurs placés sur les attractions – alimentant ainsi un puissant algorithme qui détecte les tendances apparentes, les potentielles anomalies et autres signaux-clés liés à l’état des machines. La solution d’Atos est facile à utiliser, efficace et rentable – et permet à American Dream de déployer rapidement des applications d’intelligence artificielle (IA), de mieux valoriser ses données et de développer de nouvelles opportunités commerciales. La solution établit une méthode d’analyse en utilisant des données historiques capturées à partir du contrôleur du manège, qui seront matérialisées et activées via des applications accessibles sur tous types d’appareils.



La solution Codex AI Suite sera alimentée par plusieurs serveurs BullSequana Edge d’Atos. Ceux-ci seront installés sur place, dans « Nickelodeon Universe » le parc thématique couvert d’American Dream, et sa grande roue (« Observation Wheel ») pour permettre de puissantes inférences d’IA et des analyses en temps réel à la périphérie des données, tout en assurant la sécurité de ces dernières. American Dream pourra ainsi prédire les performances de ces deux attractions en temps réel, afin de réduire les temps d’arrêt et d’accroître la satisfaction des visiteurs.



« En combinant commerce traditionnel et divertissement, nous créons des expériences inégalées pour nos visiteurs, tout en fixant des attentes élevées en matière de service. Nous nous appuyons sur l’expertise d’Atos dans l’analyse de données, l’IA et l’IoT afin d’augmenter la qualité de nos services au profit des visiteurs du parc – et ainsi de rendre leur visite plus agréable », déclare Naveen Akunuri, Directeur de la Technologie chez American Dream.



« Notre travail avec American Dream s’appuie sur nos points forts et notre capacité à fournir des informations fondées sur des données pour que celles-ci deviennent un élément-clé de différenciation pour nos clients. Nous continuons à connecter les environnements physiques et digitaux pour toujours mieux exploiter les données en vue de créer des opportunités commerciales », déclare Karan Chetal, Vice-Président, Responsable des Engagements Stratégiques chez Atos en Amérique du Nord.



Outre la fourniture de produits et de services d’IA, Atos poursuivra sa collaboration avec les équipes d’American Dream au cours de quatre sessions de travail au sein du Laboratoire IA d’Atos. Ces ateliers, d’une durée de 6 à 12 semaines chacun, seront axés sur la recherche, et notamment sur la validation de solutions cognitives. Ils permettront d’accélérer le temps de valorisation dans les domaines de la maintenance prédictive, l’estimation des défaillances, les plateformes d’IoT et de Machine Learning.



En novembre, Atos a annoncé un contrat pluriannuel avec le groupe Triple Five faisant d’Atos le principal fournisseur technologique pour American Dream, en charge d’élaborer et de gérer une expérience client digitale innovante utilisant l’IoT et l’IA. American Dream est un centre commercial de presque 300 000 mètres carrés situé à East Rutherford dans le New Jersey.