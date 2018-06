La clé du succès des startups : la capacité à analyser les données

Dans un monde toujours plus connecté, il apparaît de plus en plus que la valeur des entreprises n’a d’égale que celle des données auxquelles elles ont accès ou qu’elles collectent. Pour les petites entreprises, la gestion des quantités importantes d’informations peut faire toute la différence entre réussite et faillite. Tout se joue sur leur capacité à utiliser ces données afin d’ajuster leur approche client en fonction de leurs objectifs, et pour rivaliser avec les startups concurrentes sur le marché, saturé, des nouvelles technologies.



Proposer une solution ou un algorithme unique est une chose ; mais sans données, comment créer des produits répondant aux besoins spécifiques des clients et s’adapter à l’évolution constante des exigences du marché ? Les startups cherchant à soutenir leur croissance doivent gérer une multitude de problématiques, et notamment :



• Comment s’assurer que les consommateurs soient au courant de leurs nouveaux produits et innovations ?

• Comment assurer un suivi idéal des clients ayant effectué un achat initial ou avec qui il y a eu des interactions ?

• Comment entretenir la fidélité des clients ?



Toutes ces questions ont un point en commun : le fait que l’on puisse y répondre en exploitant les données, volontairement partagées par les clients (lors de leur enregistrement sur un site web, ou lors d’un achat), afin de leur fournir des expériences sur mesure. Les startups capables de consigner des données sur le profil de leurs clients existants et de leurs prospects, et d’utiliser ces informations dans leurs algorithmes afin de créer des services personnalisés sont assurément sur la voie du succès.



Ces données peuvent ensuite être examinées et enrichies par des programmes d’autoapprentissage afin de fournir des résultats riches d’enseignements. Et c’est précisément cela qui va permettre à une startup de prendre l’ascendant sur la concurrence : ni l’algorithme de base, ni le volume de données collectées et stockées, mais le type de données et la capacité à les traiter et à les utiliser efficacement.