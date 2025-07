La plateforme F5 se dote de nouvelles fonctionnalités de détection et de prévention des fuites de données, reposant sur l’intelligence artificielle

F5 (NASDAQ : FFIV), leader mondial de la diffusion et de la sécurisation des applications et des API, annonce aujourd’hui de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA pour sa plateforme F5 ADSP. Ces mises à jour fournissent aux organisations des outils avancés pour sécuriser les données sensibles et gérer les applications reposant sur l’IA, notamment grâce à des fonctionnalités élargies de F5 AI Gateway visant à prévenir les fuites de données et à offrir une protection de pointe des données IA. En outre, de nouvelles fonctionnalités sont introduites dans F5 BIG-IP SSL Orchestrator pour classifier et défendre les données chiffrées en transit et bloquer l’usage non approuvé de l’IA.



La plateforme F5 ADSP est la solution la plus avancée du secteur pour aider les organisations à sécuriser et diffuser toutes les applications, y compris celles reposant sur l’IA. Elle leur permet également de gérer les complexités des infrastructures hybrides multicloud et de répondre aux défis croissants en matière de sécurité et de performance. Ces améliorations réaffirment l’engagement de F5 à protéger les infrastructures modernes basées sur l’IA en permettant aux organisations d’optimiser, d’étendre et d’orchestrer leurs applications IA en toute sécurité.



Répondre aux défis modernes de la protection des données



Alors que les entreprises adoptent les technologies IA et cloud hybride, les données sensibles circulent souvent dans un trafic chiffré et via des outils IA non autorisés, créant ainsi des zones d’ombre en matière de sécurité. Les méthodes de sécurité traditionnelles peinent à détecter ou prévenir les fuites de données dans ces environnements complexes. F5 répond à ce défi avec des outils permettant aux organisations de toutes tailles d’atteindre des objectifs clés en matière de conformité et de sécurité, tels que :



Détecter, classifier et stopper en temps réel les fuites de données dans un trafic chiffré et piloté par l’IA.

Prévenir les risques liés à l’usage non autorisé de l’IA (Shadow AI) et à l’exposition de données sensibles.

Appliquer des politiques cohérentes sur les applications, les API et les services IA pour maintenir sécurité et conformité.

« Le dilemme au cœur de chaque conseil d’administration aujourd’hui, c’est la course à l’adoption de l’IA face à l’obligation de protéger les données de l’entreprise », déclare Kunal Anand, Chief Innovation Officer chez F5. « Forcer un choix entre les deux est une stratégie perdante. Nous éliminons ce dilemme. En offrant une visibilité approfondie sur les échanges IA chiffrés, nous donnons aux dirigeants les moyens de stopper les fuites de données et de gouverner l’usage de l’IA, transformant le RSSI de gardien en catalyseur de l’innovation sécurisée. »



Nouvelles fonctionnalités de F5 AI Gateway



Des capacités de détection et de prévention des fuites de données seront prochainement disponibles dans F5 AI Gateway, prévues pour ce trimestre, grâce à la technologie récemment acquise auprès de LeakSignal. Cette nouvelle fonctionnalité analyse les requêtes et réponses de l’IA pour repérer des données sensibles telles que des informations personnelles, et applique des politiques définies par le client pour les masquer, les bloquer ou les journaliser.



Grâce à l’intégration et au développement continu de cette technologie de protection des données IA, F5 renforce sa capacité à inspecter les données en transit, en appliquant des politiques pour sécuriser les informations sensibles avant qu’elles ne quittent le réseau. Cette avancée simplifie la conformité et réduit les risques dans les déploiements hybrides et multicloud.



Nouvelles fonctionnalités clés :

Détection en temps réel des données sensibles lors des interactions avec l’IA.

Application des politiques pour protéger et masquer les données sensibles lorsqu’elles entrent dans des environnements IA, ainsi que les protéger avant qu’elles ne quittent les environnements autorisés.

Rapports détaillés et journaux d’audit intégrés aux outils SIEM.

Ces mises à jour répondent directement aux risques tels que les fuites de données sensibles lors de l’usage de systèmes IA et aident les organisations à respecter leurs obligations de conformité.



Extension de F5 BIG-IP SSL Orchestrator pour la gestion des risques liés à l’IA



Afin de répondre aux risques posés par l’IA fantôme (Shadow AI), F5 annonce son intention d’améliorer BIG-IP SSL Orchestrator pour offrir une protection des données IA en fournissant une visibilité en temps réel sur les flux chiffrés. Cette approche permet aux organisations de détecter, classifier et bloquer l’usage non autorisé de l’IA et le partage de données sensibles en transit, tout en maintenant la conformité, en autorisant le trafic approuvé, et en appliquant les règles d’usage acceptable des technologies IA. La solution offrira une visibilité sans précédent sur les flux de données IA en déchiffrant le trafic à grande échelle, sans perte de performance, et en fournissant des tableaux de bord et rapports centralisés pour les audits et enquêtes, avec une disponibilité prévue pour fin 2025.