Lancement de Neo4j Aura, la base de données de graphes la plus puissante dans le cloud

Neo4j, le leader des bases de données de graphes, annonce ce jour la disponibilité de Neo4j AuraTM, la première base de données de graphes native entièrement gérée en mode service.



Contrairement aux autres bases de données de graphes ou aux bases relationnelles classiques, Neo4j est conçue dès l'origine pour exploiter les connexions entre les données. Ainsi, la solution livre une performance de requête sans égale dans les grands ensembles de données complexes.



Neo4j Aura permet aux utilisateurs de profiter des avantages de la base de données de graphes la plus populaire par le biais d'un service fluide dans le cloud, idéal pour comprendre comment les personnes, les processus, les emplacements et les systèmes sont connectés entre eux.



Neo4j Aura est conçue pour répondre aux besoins de petites et moyennes entreprises, de projets à l'échelle d'un service et de développeurs individuels. Les utilisateurs de Neo4j Aura se consacrent au développement d'applications riches alimentées par les graphes et remettent la gestion quotidienne de leur base de données aux ingénieurs qui ont eux-mêmes construit la base de données de graphes numéro un au monde.



Emil Eifrem, PDG et cofondateur de Neo4j, explique comment Neo4j Aura apporte une contribution innovante à l'architecture des données d'entreprise.

« Neo4j a été fondée avec pour mission d'aider le monde à donner du sens aux données » déclare Emil Eifrem. « Neo4j Aura est l'étape suivante qui s'impose pour accomplir au mieux cette mission ».

« Nous voulions répondre aux considérations pratiques des développeurs individuels et des PME en faisant des graphes une technologie accessible à tous. Au lieu de se soucier du fonctionnement d'une base de données, les utilisateurs peuvent se concentrer sur l'innovation. Nous avons juste fait en sorte qu'il soit plus simple pour tout le monde de démarrer avec une base de données de graphes ».



Tomislav Biscan, directeur technique de Minka, relate comment son équipe, associée à l'équipe de ACH Colombia, a modernisé le système de paiement de la chambre de compensation automatique de la Colombie. Minka utilise Neo4j Aura pour stocker les données transactionnelles de Transferencias Ya, le système de paiement de pointe du pays. Transferencias Ya gère actuellement en temps réel les paiements de huit banques colombiennes avec l'objectif d'intégrer l'ensemble des 27 banques et une capacité de traitement de 300 transactions par seconde.





« Neo4j Aura fait partie du système de traitement sur lequel s'appuie Transferencias Ya et sert à stocker les enregistrements et références de transactions pour optimiser l'efficacité et assurer le transfert de fonds en temps réel » explique Tomislav Biscan. « Comme Neo4j Aura est entièrement gérée, la solution s'occupe des opérations quotidiennes du fonctionnement d'une base de données de graphes, telles que les sauvegardes et la gestion des clusters. Le fait que Neo4j Aura assure la durabilité des données avec des transactions aux propriétés ACID garanties est d'une importance majeure pour établir une confiance avec les utilisateurs de Transferencias Ya ».



Stephen O'Grady, Analyste principal chez RedMonk, a partagé ses observations sur le marché en général. « Avec un intérêt pour les services de bases de données gérées qui s'accélère considérablement dans le marché d'aujourd'hui, les attentes sont élevées. Les offres de base de données en mode service (DBaaS) doivent être faciles à utiliser pour les développeurs et les autres praticiens, tout en offrant l'évolutivité, les performances et la sécurité requises par les entreprises qui les adoptent », explique O'Grady. « Malgré le fait qu'Aura est la première entrée de Neo4j dans l'espace Cloud, elle est construite pour fournir tout ce qui a été mentionné précédemment. »





Mike Morley, fondateur de Menome, explique comment sa solution d'analyse des données, Menome Insight, utilise Neo4j Aura pour unifier des actifs de données complexes et hautement distribués sur les marchés de l'ingénierie environnementale, des fusions et acquisitions et du droit. Dans un projet classique, les données issues de rapports environnementaux, d'analyses de terrain, de procédures judiciaires et même d'articles d'actualité sont rassemblées pour aider les analystes et les scientifiques à obtenir rapidement des renseignements dans un seul graphe de connaissances contenant des millions de dossiers.



« Neo4j Aura nous permet de fournir Menome Insight en tant que service managé dans le Cloud. Désormais, nos clients bénéficient de la puissance d'analyses évolutives de graphes pour comprendre leurs vastes ensembles de données hautement distribuées - sans avoir à subir les complexités de l'hébergement sur site », a déclaré M. Morley. « Neo4j Aura offre de nombreuses fonctionnalités essentielles : nous sommes capables d'évoluer instantanément, nous savons toujours où nous en sommes financièrement grâce à son modèle de tarification clair et simple, les données de graphes sont automatiquement sauvegardées, le système est toujours activé et l'intégrité des données est garantie. Il s'agit là d'une capacité stratégique essentielle, tant pour Menome que pour nos clients. »





Informations supplémentaires sur Neo4j Aura

Neo4j Aura permet aux développeurs, aux architectes et aux data scientists de déployer et de calibrer Neo4j pour des applications de données connectées. L'utilisateur est dispensé d'opérations fastidieuses. Il peut se consacrer au développement d'applications modernes et efficaces qui exploitent les informations utiles issues des données connectées dans des usages tels que la connaissance des clients à 360 degrés, la détection de la fraude et le machine learning.



Neo4j Aura est flexible, fiable et adaptée aux développeurs. Parmi ses fonctionnalités phares figurent :

Zéro administration : plus besoin de se soucier des serveurs. Grâce à un provisionnement simple et un déploiement en un clic, Neo4j Aura accélère considérablement le développement et le déploiement d'applications intelligentes basées sur Neo4j dans le cloud.

Un tarif simple : ne payez que ce que vous utilisez avec un prix simple et facile à comprendre, basé sur la capacité. Avec des taux horaires fixes par capacité, les coûts restent prévisibles et transparents.

Une disponibilité sans interruption : non seulement Neo4j Aura résiste aux défaillances et peut s'auto-dépanner, mais en plus, sa conception de départ est prévue pour une haute disponibilité. Neo4j Aura gère des processus complexes tels que le paramétrage, les correctifs de sécurité, les mises à jour logicielles et les changements de configuration sans aucun temps d'arrêt.

Évolutivité à la demande : adaptez votre capacité en fonction de l'évolution des besoins. Neo4j Aura redimensionne automatiquement la base de données sans perturber le flux de travail.

Durabilité garantie des données : les transactions ACID préservent la cohérence des données. Neo4j Aura réplique les données sur trois disques physiques distincts afin d'assurer la durabilité des données. De plus, les données sont sauvegardées tous les jours selon des règles de rétention sur sept jours.

Hautement sécurisé : Neo4j Aura intègre une authentification et un chiffrement des données de bout en bout. La solution prend en charge de multiples utilisateurs de bases de données avec une authentification par mot de passe via des connexions cryptées TLS. Toutes les données et les sauvegardes de la base de données sont cryptées au repos.

Chargement des données en toute facilité : que vous fassiez une migration de base de données Neo4j existante ou un import à partir d'une source de données autre que Neo4j, l'importation de données est facile en utilisant un simple outil en ligne de commande ou CSV comme format de transfert.



Pour en savoir plus

Toute personne peut s'inscrire à Neo4j Aura en quelques étapes simples depuis www.neo4j.com/aura.