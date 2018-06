Dans le cadre du CeBIT (Festival européen de l'innovation et de la numérisation à destination des entreprises), qui se déroule du 11 au 15 juin à Hanovre, IBM annonce une extension de ses capacités Cloud ainsi que de nouvelles entreprises qui se tournent vers le Cloud d’IBM pour créer des espaces connectés plus intelligents.



Le Cloud d'IBM stimule l'innovation en matière de bâtiments intelligents et d’Internet des Objets (IoT) - De nouvelles entreprises se tournent vers le Cloud d’IBM pour créer des espaces connectés plus intelligents



CEBIT - Hanovre, Allemagne - 12 juin 2018: IBM annonce aujourd'hui plusieurs nouveaux clients déployant des solutions Smart Building de pointe conçues sur le Cloud d’IBM, confirmant l'engagement de la compagnie à transformer les bâtiments dans lesquels nous vivons et travaillons en espaces connectés, en utilisant les technologies de l'Internet des objets (IoT). A travers de nouveaux contrats signés avec Sodexo, Karantis, R + V Versicherung et HUF Haus, et des relations existantes avec KONE et Chameleon Technologies, IBM alimente l'innovation en matière de bâtiments intelligents dans les environnements de travail et les habitations connectés.

Les bâtiments intelligents actuels génèrent des quantités massives de données. Le Cloud d’IBM constitue la base des technologies de transformation qui capitalisent sur ces données en proposant un modèle de mise à disposition de services que les entreprises peuvent utiliser afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle, l'innovation et la qualité de vie grâce à des bâtiments plus intelligents.