Le machine learning ouvre une nouvelle voie pour la rencontre en ligne

Comme toute application de rencontres notre algorithme fait dans un premier temps un tri sur les critères de base comme les préférences sexuelles, la localisation souhaitée, l'âge et les préférences religieuses ou ethniques. Mais ces critères ne sont que la face cachée de l'iceberg.



Chez Once nous adaptons par la suite la sélection de profils proposés pour chaque utilisateur au fur et à mesure qu'ils expriment leurs opinions positives ou négatives sur les profils qui leurs sont soumis.



Lorsque l'on aime ou pas un profil nous partageons notre impression sur tous les éléments qui le compose. C'est en additionnant et en croisant tous ces « micro » avis que Once affine son ciblage et connaît de mieux en mieux les goûts de ses utilisateurs de façon individuelle.

Comment Once intègre l'intelligence artificielle dans son algorithme de matching ?



Grâce à l'intelligence artificielle, l'algorithme de matching Once collecte à chaque utilisation de nouvelles informations sur les goûts propres de ses utilisateurs. Notre algorithme travaille auprès de deux sources d'informations :

la sélection restreinte de profils proposés chaque jour à nos utilisateurs

les profils que les utilisateurs notent dans l'application.



Cet apprentissage se fait utilisateur par utilisateur ce qui permet de proposer des rencontres de meilleure qualité. Mettre nos utilisateurs face à une liste sans fin de matchs potentiels non triés fait perdre du temps et devient vite déceptif pour tout le monde.



Le travail de tri et d'apprentissage des goûts de chacun est la clé d'une expérience plus sûre, plus agréable et efficace.



Vient ensuite la seconde étape pour nous qui consiste à tenter de satisfaire au mieux les goûts de deux utilisateurs afin qu'ils apprécient mutuellement leurs profils et connectent. Pour la suite la machine laisse place à l'humain…