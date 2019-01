Le moteur de recherche Kapitaliser devient TeamBrain et annonce une levée de fonds de 1,5 million d’euros

Une première levée de fonds de 1,5 million d’euros



TeamBrain® annonce la réalisation d’une levée de fonds de 1,5 million d’euros et l’entrée au capital de Side Capital®, dont la mission est de financer des projets ambitieux de start-ups tech & digitales qui sont au premier stade de leur histoire. TeamBrain® est également soutenue par ses partenaires bancaires et le programme PM’up (financé par la région IDF).



Un moteur de recherche basé sur le machine learning



Créé en 2013 par Alexandre Colin, puis rejoint par Miguel Delgado en 2015, la société TeamBrain® (anciennement Cogiway®) développe et commercialise le moteur de recherche TeamBrain® auprès des entreprises, pour améliorer la recherche d’information de leurs collaborateurs, de leurs prospects et de leurs clients. D’après les études IDC et Forrester, nous perdons environ deux heures par jour à chercher de l’information. TeamBrain® répond à toutes les demandes en se focalisant sur les questions, et non sur les réponses, contrairement aux processus classiques des moteurs de recherche opentext. Si TeamBrain ne connaît pas la réponse précise à une question, celle-ci est envoyée aux experts concernés qui vont enrichir la base d’informations capitalisées.



Grâce à des algorithmes de machine learning, TeamBrain® saura donc donner la réponse lors de la prochaine requête à ce sujet. 92 à 98 % des questions récurrentes sont alors traitées automatiquement, permettant aux utilisateurs d’obtenir une réponse fiable, personnalisée et à jour sans la demander à un collègue (gains de performance quotidienne estimée à +10%). Totalement paramétrable et modulaire, TeamBrain® se connecte à votre Système d’Information et s’adapte à toutes les tailles d’entreprises et tous les secteurs d’activité. Le moteur de recherche peut être utilisé en interne (pour les salariés) et/ou en externe (clients, prospects, partenaires).



Une ambition forte pour 2019



Pour l’année 2019, TeamBrain® prévoit de poursuivre la signature de contrats avec de grands comptes (tels qu’Air France, Schneider-Electric, Atalian, Valeo…), de conclure des partenariats avec des intégrateurs, dans le but d'accélérer sa croissance et d’être au plus proche de ses clients. D’ici trois ans, TeamBrain® a pour l’ambition de réaliser un chiffre d’affaires de 20 à 30 millions d’euros.



TeamBrain® en chiffres



TeamBrain® rassemble aujourd’hui :

● 45 clients de tous secteurs

● 360 000 utilisateurs

● Plus de 100 000 questions/réponses au catalogue (RGPD, Prélèvement à la source, RH, juridique, support…)

● 15 employés en France



Alexandre Colin, président et fondateur explique : “ Nous sommes tous submergés de données ; or trop de data tue la data. D’ailleurs, nous n’arrivons pas à trouver l’information juste dont nous avons besoin et cela nous fait perdre environ deux heures par jour. De plus, 80 % de l’information utile est informelle, donc non documentée. Pour la trouver, on se tourne vers un collègue (le fameux bouche-à-oreille). TeamBrain® devient ce collègue et se focalise sur les questions pour livrer les réponses.Véritable “lego” de la connaissance, accessible depuis un ordinateur, un mobile, une borne interactive ou des objets connectés, la plateforme TeamBrain® permet la capitalisation de savoirs informels grâce à son moteur auto-apprenant. ”