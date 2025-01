Lutte contre la fraude des transactions numériques : Comment l'IA (analytics) permettra de limiter toujours plus la fraude en 2025

L’IA générative, nouvel allié pour la détection de la fraude



Depuis deux ans, l’avènement de Chat-GPT, l’intelligence artificielle, et désormais, l’intelligence artificielle générative, s’impose en entreprise comme un outil incontournable. Collaborateur virtuel, elle est généralement perçue comme un moyen de gagner en productivité. Mais, si elle permet d’automatiser de nombreuses tâches, il faut aussi la considérer comme un allié de taille dans la détection proactive des fraudes dans la mesure où elle permet d’analyser en temps réel, le comportement des utilisateurs et d’identifier des anomalies comme des montants ou des localisations inhabituelles et d’alerter l’entreprise du risque potentiel. Intégrée dans un processus de KYC (Know Your Customer), elle devient un bouclier supplémentaire contre les tentatives de fraude. Grâce à des algorithmes et des paramètres précis, elle scanne instantanément des documents d’identité afin de signaler toute usurpation. Elle est également formée pour reconnaître les faux documents, et les authentiques ayant subi une falsification, par exemple d’une fiche de paie augmentée par un client afin de s’assurer l’attribution d’un crédit.



S’allier à l’IA dans la détection des fraudes est essentiel car les acteurs malveillants utilisent également des technologies de plus en plus complexes. Afin de devancer ces nouvelles menaces, les entreprises doivent constamment perfectionner leurs algorithmes, tout en respectant les évolutions réglementaires et les nouvelles normes de sécurité.



Un enjeu : trouver le bon équilibre entre un parcours client fluide et des transactions ultra sécurisées



Tous les secteurs d’activité ne sont pas exposés aux mêmes risques, et il est donc essentiel d’adapter les mesures de sécurité en fonction des transactions. Par exemple, pour des achats en ligne simples, une vérification d’identité via un mot de passe ou un SMS peut suffire. En revanche, pour des transactions plus complexes, comme la souscription à un crédit à la consommation ou à un leasing automobile, des vérifications supplémentaires sont nécessaires. C’est ici qu’intervient le KYC, un processus de vérification sécurisé, invisible pour le client mais essentiel à la sécurité des transactions. Basé entièrement sur l’IA, il assure une expérience fluide pour le client. Ce dernier n’a qu’à partager ses documents, qui sont ensuite vérifiés automatiquement par l’IA, sans nécessiter d'interventions manuelles.



Mais, si l’Intelligence Artificielle est aujourd’hui une alliée incontournable pour détecter et prévenir les fraudes, les entreprises doivent veiller à ce qu’elle n’alourdisse pas le parcours client car si celui-ci devient trop complexe, cela peut engendrer de l’abandon et nuire à la relation de confiance. C’est pourquoi, les solutions alimentées par l’IA doivent donc conjuguer deux impératifs : offrir un haut niveau de sécurité tout en maintenant une simplicité et une rapidité d’exécution pour l’utilisateur. Aussi, les entreprises qui réussissent cet équilibre stratégique, se distinguent en offrant des transactions à la fois fluides et ultra-sécurisées. Cela repose sur l’intégration discrète et efficace des technologies, comme le KYC alimenté par l’IA, qui protège les données sensibles sans nuire à l’expérience client.



L’intelligence artificielle transforme la manière dont les entreprises combattent la fraude, en introduisant une surveillance proactive et une vérification automatisée des transactions. À une époque où les menaces évoluent aussi vite que les technologies, miser sur l’IA est devenu une nécessité, non seulement pour protéger les entreprises, mais aussi pour instaurer une confiance durable avec les clients. Grâce à un savant équilibre entre sécurité et simplicité, l’IA permet de bâtir un écosystème digital où innovation et protection vont de pair.