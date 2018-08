NetApp et NVIDIA accélèrent le Deep Learning avec une nouvelle architecture d'Intelligence Artificielle

NetApp (NASDAQ : NTAP), entreprise référence de la gestion de la donnée dans le cloud hybride, lance aujourd'hui l'architecture NetApp® ONTAP® AI, qui allie la puissance des supercalculateurs NVIDIA DGX™ aux systèmes de stockage 100 % Flash connectés au cloud NetApp AFF A800. L'objectif est de simplifier, d'accélérer et de faire évoluer les flux de données de la périphérie, jusqu'au cloud, en passant le cœur du datacenter pour le déploiement de solutions de Deep Learning, mais aussi d'aider les clients à valoriser l’Intelligence Artificielle (IA).



Bien qu'elles adoptent des plateformes, des pratiques et des outils modernes, la plupart des entreprises ne disposent pas d'un contrôle suffisant de leurs bases de données distribuées pour s'assurer que les données de leurs projets d'IA demeurent complètes, à jour et accessibles. Le succès de l'IA dépend de l'approche de l'entreprise vis-à-vis de la donnée. Pour que ses applications d'IA soient efficaces et que cette activité soit pérenne, l'entreprise doit impérativement disposer d'une visibilité sur ses données et les contrôler de la périphérie au cœur du datacenter, jusqu'au cloud.



« Les entreprises de toute taille et de tous les secteurs commencent à utiliser l'IA pour résoudre des défis concrets. Malgré leur attrait, les modèles et les charges de travail d'IA sont difficiles à déployer et nécessitent des moyens importants », affirme Ritu Jyoti, vice-présidente de programme chez IDC. « L'architecture NetApp ONTAP AI est une solution puissante qui permet d'obtenir plus rapidement des résultats générés par l'IA et de faciliter le déploiement. »



« Nous évoluons sur des marchés où il est vital de développer une technologie d'IA disruptive et d'en dériver des produits et des services innovants pour nos clients », estime Monty Barlow, responsable de l'intelligence artificielle, Cambridge Consultants. « Avec la puissance des supercalculateurs NVIDIA DGX et du stockage NetApp 100 % Flash, l'architecture NetApp ONTAP AI simplifie et accélère les flux de données pour le Deep Learning. »



« Partout, les entreprises investissent massivement dans l'IA. En revanche, l'infrastructure requise leur fait souvent défaut pour optimiser leurs données pour des projets d'IA, mais aussi pour dimensionner leurs applications et leurs workflows de façon à générer l'impact commercial attendu », déclare Octavian Tanase, vice-président senior d'ONTAP chez NetApp. « Les solutions de données connectées au cloud de NetApp et la nouvelle architecture équipée de supercalculateurs NVIDIA DGX créent un environnement de données unique pour l'IA. Ainsi, le client obtient le contrôle, l'accès et les performances dont il a besoin pour fournir à ses applications d'IA les bonnes données au bon moment, à l'emplacement souhaité. L'ensemble est dimensionné, intégré, géré et protégé par l'environnement NetApp Data Fabric.



Comme ONTAP AI exploite l'environnement NetApp Data Fabric, il permet de créer un flux de données fluide dans l’ensemble de l’infrastructure de l’entreprise. Ce flux intègre des sources de données variées, dynamiques et distribuées, avec un contrôle et une protection complète. La puissance de traitement et la capacité massives de l'architecture ONTAP AI éliminent les goulots d'étranglement et assurent un accès sécurisé et continu aux données depuis plusieurs sources et plusieurs formats.



« La combinaison des baies 100 % Flash NetApp et du supercalculateur NVIDIA DGX est à la hauteur des défis d'infrastructure que posent les déploiements d'IA aujourd'hui », affirme Jim McHugh, vice-président et directeur général des systèmes de Deep Learning chez NVIDIA. « Grâce à la position leader de NVIDIA sur le marché de l'IA et du calcul par processeur graphique, associée à l'innovation de NetApp en matière de systèmes de stockage 100 % Flash, nos clients déploient leurs solutions d'IA plus rapidement, en suivant un modèle simple et performant qui a fait ses preuves. »



ONTAP AI, architecture créée en collaboration par NetApp et NVIDIA, combine les plus puissantes solutions de processeurs graphiques avec les logiciels et systèmes Flash les plus connectés au cloud.



Caractéristiques et avantages :



Déploiement facile. Les problématiques de conceptions complexes et d'approximations sont éliminées, ce qui permet de se lancer plus rapidement dans l'IA.

Évolutivité sans limites. Les entreprises qui démarrent leur projet de Deep Learning peuvent commencer avec une configuration 1:1 et, à mesure que les données augmentent, la faire évoluer vers une configuration 1:5, et au-delà.

Exploitation en toute confiance. Une solution haute disponibilité avec redondance du stockage, du réseau et des connexions serveur.



Un écosystème de partenaires

Nos partenaires commercialisent ONTAP AI.



« Depuis que nous avons choisi NetApp comme partenaire, ses produits ont su s'adapter et relever les défis liés aux données suite aux avancées technologiques majeures. L'IA représente un élément stratégique de la conception d'applications modernes stimulantes, en temps réel et distribuées. L'environnement NetApp Data Fabric et l'architecture ONTAP AI simplifient l'exploitation des données, quel que soit leur emplacement, pour concevoir et déployer des applications puissantes alimentées par l'IA », déclare Mark Kelly, directeur de la stratégie chez ePlus. « ONTAP AI simplifie le fonctionnement quotidien et permet d'obtenir des résultats plus rapidement. Forts de notre expertise dans l'IA et de notre expérience des infrastructures convergées, nous aidons nos clients à se détacher de l'infrastructure pour se concentrer sur la valorisation de leur environnement de Deep Learning. »



« Les clients demandent des solutions d'IA qui leur permettent de commencer avec une petite infrastructure, puis d'évoluer. ONTAP AI répond à cette exigence », affirme Manohar Vellala, responsable du département données et analytique chez Groupware Technology. « Nos clients peuvent désormais déployer une configuration de Deep Learning puissante et hautement disponible, validée par NetApp et NVIDIA, en conservant une marge de croissance selon leurs besoins. »



« IAS est heureux de participer au lancement de l'architecture ONTAP AI » annonce Amy Rao, PDG d'IAS. « Il devient impossible de déplacer des jeux de données volumineux de la périphérie au cœur du datacenter ou du datacenter jusqu'au cloud, et les clients cherchent à maximiser la valeur de leurs données indépendamment de leur emplacement. L'environnement Data Fabric est associé à la technologie NetApp 100 % Flash connectée au cloud et au calcul par processeur graphique NVIDIA dans une configuration prévalidée prête à l'emploi, qui procure le choix, le contrôle, l'efficacité et la disponibilité nécessaires aux environnements de Deep Learning. »



« Les clients qui déploient l'IA et le Deep Learning cherchent à obtenir rapidement résultats. Avec un environnement de Deep Learning puissant et hautement disponible, les data scientists restent productifs », déclare Bob Olwig, vice-président du développement commercial chez WWT. « ONTAP AI, architecture de NetApp et NVIDIA à l'efficacité prouvée, complète le large éventail de solutions et de services proposé par WWT dans le domaine du Deep Learning. Les clients disposent ainsi d'une pile IA qui peut être mise en œuvre rapidement, avec plus d'efficacité et moins de risques. »