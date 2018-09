Nexity aligne la direction et les équipes RH avec le data storytelling

Nexity est une société immobilière française créée en 2000 et cotée au SBF120. Depuis 5 ans Nexity transforme et digitalise son département RH. L’objectif est de disséminer les informations clés RH qui permettent à l’ensemble des équipes RH et à la direction de piloter le groupe.



Le data storytelling pour le reporting des indicateurs RH



Le Data storytelling c’est la possibilité pour chaque utilisateur d’accéder aux données qui lui sont pertinentes. La solution de Toucan Toco permet l'accès à ces informations stratégiques en mobilité pour plus de 40 utilisateurs des équipes RH, des dirigeants des différents départements ainsi que du comité directionnel et du PDG du groupe Nexity. L’objectif est de permettre à chaque entité du groupe de communiquer sur les mêmes données et de créer un fort alignement entre elles.



Chaque utilisateur a une vue distincte qui est la plus adaptée à ses besoins. L’app permet d’obtenir une information facile et rapide à consommer. Toucan Toco propose une solution qui s'appuie sur l'interactivité et la richesse de la data visualisation afin d'assurer une parfaite compréhension des indicateurs RH.



Piloter l’ensemble des indicateurs RH sur une seule plateforme



L’app de data storytelling permet le pilotage de l’ensemble des indicateurs de pilotage des ressources humaines du groupe et de leurs 7000 employés sur des angles financiers, de pilotage des effectifs, de la masse salariale, des performances et absentéisme, de la mobilité ainsi que de la représentation des femmes dans le groupe.



En un clin d'oeil l’utilisateur connaît la répartition par type de contrat, par sexe, par pyramide des âges… Cette application représente un changement fort dans le groupe. Elle permet une gestion flexible du périmètre de l'entreprise. L’utilisateur est toujours en mesure de piloter son business en fonction de sa vision. Qu’elle soit par métier, catégories ou agences.



Plus de temps pour l’analyse



“ Désormais les équipes construisent leur reporting en 3 heures au lieu de 3 semaines.” Quentin Vanoosthuyse



La restitution de l’information est extrêmement rapide et permet aux équipes de prendre des décisions informées. Ces données, mises à jour mensuellement, créent une forte homogénéité entre chaque entité.



“Avant, nous n’avions jamais les mêmes données sous les yeux. Aujourd’hui, le dialogue est beaucoup plus fluide, nous passons moins de temps à parler de la fiabilité de la donnée et plus de temps à parler de nos sujets” partage Quentin Vanoosthuyse.