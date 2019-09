Nouveaux budgets Data pour Kiss The Bride

Kiss The Bride, l’agence du marketing client qui marie nativement les expertises Data, Digitale et Création, annonce le gain de 6 nouveaux budgets data-driven :

Stanley Black & Decker (audit data) ; Xerox (connaissance client et datavisualisation) ; Descours & Cabaud (segmentation, analyses et indicateurs de performance); Chaussexpo (audit CRM) ; Fiducial Office Solutions et Motul (connaissance client et algorithmes de recommandation).

Des nouveaux projets qui démontrent une fois de plus que la maîtrise de la donnée est incontournable pour des stratégies marketing et commerciales originales, personnalisées, engageantes et profitables.