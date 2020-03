[Promotion] Livre Blanc Alteryx : La science des données en pratique

Cinq applications courantes de science des données accompagnées de cas d’utilisation concrets et réels :



" La science des données : de quoi s’agit-il en fait ?



Comment de réelles entreprises mettent-elles à profit la science des données pour optimiser leurs produits et leurs activités ?



À quoi ressemble le cycle de vie de la science des données ?



Dans ce livre blanc vous sont présentées cinq applications courantes de science des données qui s’appuient sur ces concepts. Notre objectif est de mettre fin à l’idée selon laquelle la science des données est une sorte de magie noire obscure et de vous citer des exemples concrets des façons dont elle s’applique dans la vie réelle. Vous découvrirez comment de vraies entreprises utilisent la science des données dans le but d’améliorer leurs produits et leurs opérations quotidiennes. Enfin, nous décrirons le cycle de vie de la science des données ainsi que le rôle d’Alteryx Promote dans la mise en production des modèles. "



Téléchargez ce livre blanc de 7 pages, en français en remplissant le formulaire ci-dessous :