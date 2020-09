Qlik fait l’acquisition de Knarr Analytics pour renforcer la collaboration en temps réel sur l’ensemble de la chaîne analytique

Qlik® annonce l’acquisition des actifs et de la propriété intellectuelle (PI) de Knarr Analytics, une start-up innovante qui offre des solutions de collaboration en temps réel, d’exploration avancée des données et de capture d’enseignements tirés des données. Celles-ci permettront de renforcer la plateforme d’analytique dans le cloud de Qlik. Grâce à cette acquisition, Qlik fait un nouveau pas vers la concrétisation de sa vision de l’Intelligence Active, selon laquelle technologie et processus engendreraient des actions immédiates en s’appuyant sur des données mises à jour en temps réel afin d’accélérer la création de valeur sur l’ensemble de la chaîne analytique.



« Chaque processus et décision peuvent être éclairés et améliorés grâce à des données en temps réel, ce qui permet de déclencher des actions ou de prendre de meilleures décisions lorsque celles-ci jouent un rôle prépondérant – c’est ce que nous appelons l’Intelligence Active. » déclare James Fischer, Chief Product Officer chez Qlik. « L’acquisition de Knarr Analytics nous permettra de faire progresser l’Intelligence Active de nos clients en encourageant une collaboration plus étroite entre gestionnaires de données et utilisateurs métiers, ce qui leur donnera la possibilité de mieux utiliser et d’augmenter la valeur des données dans l’ensemble de l’entreprise. »



L’absence de prise de décision reposant sur des données en temps réel, qui nécessite de fusionner et d’exploiter de nouvelles sources d’informations sur demande, a mis en lumière un écart dans les chaînes analytiques. Afin de combler celui-ci, il est nécessaire d’adopter de nouvelles manières de penser qui se focalisent sur la collaboration entre toutes les personnes travaillant en lien avec les données et l’analytique, depuis les intégrateurs jusqu’aux consommateurs d’analytique, en passant par les gestionnaires des données et les développeurs BI.



Knarr peut aider à créer un canevas unique de données et d’enseignements sur lequel se tisseront des liens entre davantage d’utilisateurs tout au long du processus analytique. Cela élargit la vision du contexte commercial afin de révéler les données sous-jacentes et les enseignements qui en découlent. Ce niveau de collaboration et de partage est essentiel à la création d’un flux continu d’informations qui s’inscrit au cœur du concept d’Intelligence Active, en vue de déclencher des actions et de créer de la valeur en s’appuyant sur les données.



Les solutions de Knarr vont améliorer l’expérience Insight Advisor sur Qlik Sense®, la plateforme d’analytique dans le cloud, ainsi que l’expérience d’exploration des données sur le catalogue. Les clients de Qlik pourront ainsi créer davantage de valeur et bénéficier de nouveaux avantages via :



Une exploration visuelle avancée des modèles de données sous-jacentes avant l’élaboration d’analyses​

Un glossaire intégré au catalogue donnant accès à du contexte additionnel, lequel permet aux consommateurs de données de déterminer quelles informations spécifiques seront le mieux à même de répondre à leurs demandes

La collaboration en temps réel qui permet de générer des résultats de manière interactive au sein d’une équipe, en abattant les cloisons virtuelles qui séparent données et utilisateurs d’analytique

La capacité à capturer et à partager les enseignements tirés de l’analyse à l’aide de notes et de snapshots, en capturant automatiquement l’état et le contexte d’exploration, afin de mieux comprendre les analyses et de motiver des actions

Une plus grande efficacité grâce à l’apprentissage machinelié à l’approche unique de Qlik en matière d’Intelligence Augmentée, afin de réaliser des analyses plus complètes et de produire de meilleurs résultats qui bénéficient aux utilisateurs, à tous les niveaux de la chaîne



Les termes exacts de l’accord n’ont pas été révélés. Speros Kokenes, co-fondateur et CTO de Knarr Analytics, mais également Qlik Luminary, rejoindra l’équipe en charge de la recherche appliquée et des technologies émergentes de Qlik. À partir d’aujourd’hui, les produits Knarr Analytics ne seront plus disponibles à la vente. Toutefois, Qlik continuera à fournir un accompagnement aux clients potentiels et aux partenaires existants, tout en intégrant la PI de Knarr à sa plateforme cloud tout au long de l’année 2021.