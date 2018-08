Qlik lance le programme « Trusted Extension Developer »

Qlik®, leader du marché de la Data & Analytics lance son programme « Trusted Extension Developer » (TED), qui permettra aux développeurs de créer et de livrer plus facilement des extensions visuelles innovantes dans les environnements de production commerciale. Ce programme TED s’intègre au sein de Qlik Branch, un forum de 30 000 membres où les développeurs du monde entier partagent et collaborent sur des projets open source, stimulant ainsi l'innovation. Il s’agit du dernier exemple en date de la manière dont Qlik s’investit continuellement auprès de la communauté des développeurs. Le programme TED de Qlik aidera les développeurs à transformer les extensions existantes et futures afin qu'elles soient prêtes pour les entreprises.



« Par l’utilisation nouvelle et unique des données et grâce aux nouveaux cas d'utilisation, les développeurs renforcent en permanence la valeur de l’analytique. Les extensions jouent un rôle majeur dans la concrétisation des efforts de ces développeurs », indique James Fisher, senior vice-président Marketing Stratégique chez Qlik. « Notre programme Trusted Extension Developer va aider les développeurs à faire le pont entre les extensions open source et la disponibilité commerciale, permettant de partager ces innovations auprès d’un plus large public. »



Les entreprises sont confrontées à des défis lorsqu'elles déploient des applications open source ou personnalisées sans une forme d'accréditation conforme aux politiques de gouvernance et de sécurité informatique de leur entreprise. La réputation des développeurs et leurs travaux réalisés précédemment ne représentent qu’une garantie limitée pour les clients de la conformité des extensions et de leurs mises à niveau futures. Grâce au programme TED de Qlik, les développeurs peuvent obtenir une accréditation pour leurs extensions, délivrée selon un ensemble d'exigences déterminées par Qlik en matière de qualité, de support, de sécurité et de maintenance. Les clients auront dès lors une vision plus large de l'expertise des développeurs et pourront utiliser ces extensions en toute confiance, sachant qu'elles ont été vérifiées par Qlik et que l'auteur de l'extension s'est engagé à respecter les critères de support continu et de qualité définis par Qlik.



Le programme TED de Qlik comprend :



Accréditation des extensions : Réduit le risque de problèmes liés au code lors des mises à jour, assure la conformité au protocole de sécurité et à la collecte de données, et permet l'accréditation sur des fonctionnalités supplémentaires telles que le responsive et le mashup.

Bonnes pratiques et habilitation : Mise à disposition d’une documentation détaillée des prérequis, des conseils pour la création de scripts de test, des webinaires mensuels et des plateformes de feedback ouverts comme Slack.

Outils de test : Prise en charge des outils de test automatisés et validation des scripts de test par Qlik avec Qlik Sense via une interface de ligne de commande (CLI) pour améliorer la qualité des contributions.

Promotion/Marketing : Page dédiée aux partenaires développeurs TED, événement des développeurs de Qlik Branch et promotion de la campagne marketing (le cas échéant), inclusion dans les sessions et promotion liées aux développeurs de Qonnections.

Mises à niveau garanties : Les membres du programme TED s'engagent à fournir des mises à jour régulières de leurs extensions accréditées, et à ce que les clients puissent bénéficier d'une assistance pendant leur utilisation.

Les développeurs disposeront pour leurs extensions d'un accès facilité vers les clients via le marché Qlik existant. Les extensions certifiées seront badgées et listées publiquement, et un lien intermédiaire vers les sites des partenaires sera également fourni. Les partenaires de Qlik bénéficieront d’une meilleure capacité à apporter aux clients finaux des innovations de manière confiante, sachant que l'extension a été validée sur des critères de sécurité, de performance et de support continu. Qlik invite les partenaires ayant des pratiques de développement d'extension bien établies et éprouvées sur le plan commercial à considérer la possibilité de se joindre au programme (détails concernant le processus sur la page TED de Qlik Branch). Vizlib est le premier partenaire officiel du programme TED et dispose de cinq extensions accréditées du programme TED sur le marché Qlik.



« Les extensions font depuis longtemps partie intégrante des projets Qlik Sense mais étaient jusque-là principalement développées par des tiers. Le lancement par Qlik du programme TED reconnaît officiellement la valeur des extensions pour les clients, ainsi que les partenaires comme Vizlib qui s'engagent à fournir des extensions de haute qualité en tant que valeur ajoutée à un moteur de données déjà très puissant », déclare Martin Mahler, PDG et co-fondateur de Vizlib.