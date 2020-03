Qlik nomme Poornima Ramaswamy au poste d’EVP Clients stratégiques

« Poornima Ramaswamy est un leader reconnu de l’IA et de l’analytique, ayant gagné la confiance de nombreux CDO et DSI au cours de sa carrière », commente Mike Capone, CEO de Qlik. « L’étendue de ses succès concrets en matière de transformation va constituer un formidable atout pour notre clientèle grandissante d’entreprises stratégiques, qui cherchent à tirer un impact maximal de leurs investissements dans l’intégration et l’analytique des données. »



Poornima Ramaswamy rejoint l’entreprise à un moment palpitant, alors que les clients recherchent des partenaires tels que Qlik, alliant vision stratégique et capacités de mise en œuvre, pour les aider à libérer toute la valeur de leurs données en relevant des défis touchant aux aspects humains, aux processus et aux technologies. Elle apporte plus de vingt ans d’expérience multi-sectorielle au service d’une équipe dirigeante grandissante qui met l’accent sur les résultats clients.



« Ayant précédemment été partenaire de Qlik, je connais le niveau d’engagement et de qualité dont l’entreprise fait preuve à l’égard de chaque client et j’admire sa vision audacieuse et ambitieuse de la Data & Analytics », souligne Poornima Ramaswamy. « Je suis très heureuse d’être en mesure d’aider les clients stratégiques de Qlik à surmonter les obstacles auxquels chaque entreprise est confrontée pour valoriser l’ensemble de ses données. »



Qlik fait évoluer son équipe dirigeante



Par ailleurs, Qlik a étoffé son équipe dirigeante avec les promotions de James Fisher au poste de Chief Product Officer, de Joe DosSantos au poste de Chief Data Officer et de Ruthann Wry au poste de Chief People Officer.



Qlik a récemment fait évoluer sa stratégie de gestion et de marketing produits en créant une unité Global Products, dirigée par James Fisher. Ce dernier est désormais chargé de mettre l’accent sur l’investissement dans des produits clés pour les entreprises, tout en s’appuyant sur la stratégie de Qlik en matière de mise sur le marché Data & Analytics. Il a pour mission de contribuer à la définition de la stratégie produits en proposant une approche qui donne la priorité au marché.



Qlik a également créé une nouvelle unité dirigée par Joe DosSantos en qualité de Chief Data Officer, sous l’autorité du CTO Mike Potter. Joe DosSantos a pour mission de mettre en œuvre la stratégie interne de Qlik dans le domaine des données et de l’analytique. Il interviendra aussi sur des thèmes allant de l’automatisation des data lakes à la stratégie et à la gouvernance des données.



Ruthann Wry, leader expérimentée des RH chez Qlik, a rejoint l’entreprise en 2014 pour piloter l’unité culture et talent sur le continent américain, une responsabilité qu’elle va continuer de superviser dans son nouveau rôle au niveau mondial.