Quelle solution de Data Science en entreprise : Développements spécifiques ou outil du marché ?

Le dilemme pour les entreprises est d'une part humain et d'autre part organisationnel. Comment recruter et fidéliser des compétences rares et exigeantes, tout en mettant en place une organisation garantissant la productivité, le transfert de compétence et la maintenabilité des modèles en production ?

Les Data Scientists expérimentés sont des profils rares et exigeants. Au-delà du salaire, l’intérêt des missions proposées est sans aucun doute primordial. Ainsi, en cas d'ennui, il n'est pas rare qu'ils quittent leur employeur pour voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Que le Data Scientist se sente bridé par l'utilisation d'un logiciel dans son métier, n'est pas chose à le motiver.