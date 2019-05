Recherche de données : Sinequa optimise l'expérience des utilisateurs

Sinequa, éditeur de logiciels reconnu sur le marché de la recherche et de l'analyse de données basées sur les technologies de l'IA, annonce la nouvelle génération de sa plateforme logicielle de recherche et d'analyse de données conçue pour garantir une expérience utilisateur optimale, flexible et hautement performante sur tous types de périphériques.



Sinequa a investi de manière significative pour optimiser la façon dont sa plateforme présente les informations pertinentes aux utilisateurs finaux. Cette initiative a permis de simplifier et de rationaliser l'expérience utilisateur en modifiant les composants de l'interface pour les calibrer spécifiquement pour répondre à leurs attentes. Cette évolution a nécessité une refonte complète du cadre de l'interface utilisateur afin de créer une conception dynamique basée sur le frameworkAngular 7, ce qui permet à un public nettement élargi d'accéder au développement d'applications sur la plateforme Sinequa.



Cette modernisation, qui constitue l'évolution la plus visible de la plateforme Sinequa, s'ajoute à la liste croissante d'innovations annoncées par l'entreprise. Parmi les autres avancées récemment annoncés par Sinequa, citons les améliorations apportées à son moteur de traitement linguistique, ainsi qu'une intégration accrue à des framework de machine learning leaders sur le marché, telles que Spark pour l'apprentissage automatique supervisé ou Tensorflow pour l'apprentissage profond non supervisé.



« Ce framework permettra aux développeurs d'applications du monde entier de bénéficier rapidement de la puissance offerte par la plateforme Sinequa sans passer par une fastidieuse courbe d'apprentissage afin d'améliorer l'expérience des utilisateurs. » déclare Philippe Motet, vice-président engineering de Sinequa.