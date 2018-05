SAS célèbre les efforts d'innovation et de collaboration de sa communauté de partenaires mondiaux

La cérémonie annuelle de remise des prix aux partenaires qui s'est tenue dans le cadre du SAS® Global Forum, a été l'occasion pour SAS de saluer l'importance de la collaboration, de l'innovation et des contributions de sa communauté de partenaires.



« Dans un environnement en rapide évolution et toujours plus complexe, l'efficacité de la collaboration entre SAS et ses partenaires fait toute la différence pour nos clients », a déclaré Russ Cobb, Senior Vice President for Growth and Business Operations chez SAS. « Notre croissance repose à la fois sur notre capacité à collaborer avec nos partenaires, en utilisant des moyens traditionnels et innovants, et sur notre attachement mutuel à notre réussite commune ».



Une solide communauté de partenaires est essentielle pour répondre à la demande croissante de nos clients en quête de solutions analytiques et de modèles de délivrance évolutifs. Ceci est mis en évidence par le besoin croissant de solutions de cloud computing des entreprises de taille moyenne, et leur désir d'acheter par l'intermédiaire de partenaires locaux de confiance. Grâce au dynamisme de son programme de partenariat qui fédère des sociétés de conseil, des revendeurs, des équipementiers (OEM) et des fournisseurs de services analytiques managés, SAS accompagne ses clients dans la mise en œuvre de ses technologies afin de résoudre leurs problématiques métiers les plus complexes de la façon qui correspond le mieux à leurs besoins individuels.



Les partenaires suivants ont été distingués lors de l'événement :



Partenaire mondial de l’année – Deloitte

Deloitte Deloitte a participé à un large éventail d’initiatives stratégiques dans les domaines du risque et de la conformité réglementaire. Ses activités en lien avec SAS ont ainsi augmenté de 60% cette année. En tant que partenaire commercial de SAS et intégrateur système de dimension mondiale, Deloitte crée autour de SAS des communautés de pratiques dédiées à la gestion des risques, réglementation/IFRS, gestion de données, data science et visualisation. Deloitte a également été récompensé par les prix du « Partenaire régional de l'année » pour le Canada et l'Amérique latine et du « Partenaire de l'année » pour le Royaume-Uni et l'Irlande.



Partenaire revendeur de l’année – ITOCHU Techno-Solutions

ITOCHU Techno-Solutions, le leader japonais de l'intégration de systèmes, a plus que doublé le volume de son activité SAS (+126%) en enregistrant des succès significatifs dans les secteurs des services financiers et de la production. ITOCHU a également investi massivement dans la formation de ses employés et a étoffé de manière significative son équipe d’experts certifiés SAS.



Excellence en Innovation – Ernst & Young

Ernst & Young a été distingué pour l’innovation caractérisant sa solution « TRACK » (« Trade Risk and Compliance Kit »), basée sur une plate-forme dédiée au suivi des risques commerciaux et de conformité. Ce système est le premier moteur automatisé de scoring des risques qui voit le jour dans les secteurs de la finance et du commerce. Tirant parti de SAS Analytics, TRACK détecte les activités commerciales suspectes qui sont symptomatiques du blanchiment d'argent, du commerce de biens militaires et à double usage, d’activités de boycott et autres. Il attribue ensuite à la transaction un score de risque global, dans le but de déterminer si une affaire doit faire l'objet d'un examen approfondi ou si elle peut suivre son cours. L'outil permet d'éliminer les recherches manuelles subjectives portant sur des volumes significatifs et multiples de données non structurées. La clef de la réussite de TRACK réside dans l'utilisation de méthodes statistiques permettant de relier au fil du temps les données clients et les données sur les transactions, d’établir des réseaux de clients et de détecter des anomalies dans une transaction commerciale.



Partenaires régionaux de l'année

SAS a également distingué les entreprises suivantes, en leur remettant le prix du Partenaire régional de l’année :

• Asie-Pacifique : KPMG

• Canada / Amérique latine : Deloitte

• EMEA Nord et Ouest (Europe, Moyen-Orient, Afrique) : Capgemini

• EMEA Sud et Est : Innova-TSN

• États-Unis : CoreCompete



De plus, 15 partenaires sous-régionaux, parmi lesquels figurent Accenture, Analytical View, Business & Decisions, Connected Analytics, Facts Consulting, GlowByte, Kolon Benit, Maxtera, Novipro, Pinnacle Solutions, PricewaterhouseCoopers, Target Reply, Tieto et Wipro, ont été distingués au niveau mondial pour leurs contributions.



Ce programme de récompenses vise à mettre en relief les activités des partenaires collaborant avec SAS. Nos partenaires capitalisant sur le nouveau programme de formation et d'accréditation pour approfondir leurs compétences SAS sont en effet de plus en plus nombreux. En 2017, près de 1 900 collaborateurs supplémentaires issus de 55 organisations partenaires ont obtenu des certifications dans des compétences de base ou dans des domaines de spécialisation.



Cette annonce a été réalisée dans le cadre de SAS Global Forum, la plus grande conférence mondiale dédiée à l’analytique, réunissant sur site et en ligne plus de 30 000 entreprises et utilisateurs.