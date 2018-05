Sage propose une version enrichie de sa suite financière Sage FRP 1000cloud pour optimiser le pilotage de l’activité financière de l’entreprise

Sage, leader du marché des solutions de comptabilité, de paie et de gestion commerciale dans le cloud, annonce le lancement d’une version enrichie de sa suite financière Sage FRP 1000cloud destinée aux entreprises de plus de 200 salariés et désormais disponible sous le nom de Sage FRP 1000cloud. Elle répond précisément aux besoins des directions financières en leur apportant une vue experte de leur activité.



La nouvelle version de la suite Sage FRP 1000cloud assure une conformité totale aux nouvelles règlementations en vigueur. Dans le cadre de la loi anti-fraude à la TVA, une attestation de conformité pour chaque entité est directement accessible depuis le logiciel. Avec le RGPD, qui entrera en vigueur le 25 mai, cette nouvelle version permet l’identification des données personnelles et la gestion des droits sur ces dernières.



Cette nouvelle version embarque également des nouvelles fonctionnalités pour optimiser le pilotage de l’activité financière de l’entreprise. Ainsi, l’utilisateur a la possibilité de définir des budgets par établissement et/ou projet, de faire de l’imputation budgétaire à la volée ou encore de réaliser des contrôles financiers à la commande ou à la demande d’achat. La nouvelle version dispose également d'une administration web avancée (navigation optimisée, paramétrage d’imports/exports en clients web et gestion des containers de document locaux ou Cloud).



La suite intégrée Sage FRP 1000cloud à l’avantage d’évoluer au rythme du développement et de la croissance de l’entreprise. Elle est composée de différents modules experts qui permettent d’adapter la solution aux besoins réels de l’entreprise, de simplifier les opérations et de gagner en agilité :

Gestion comptable,

Reporting financiers et tableaux de bord,

Ainsi qu’une plateforme SAFE 1000.



« Nos ambitions sur le marché de la finance sont fortes. Cette nouvelle version, toujours plus proche des besoins de nos clients, va nous permettre de renforcer notre position d’expert sur le marché. Notamment grâce à une suite financière modulable à la carte, qui dispose d’un périmètre fonctionnel complet et intègre les dernières évolutions légales. » déclare Aurélien Poyart, chef de marché FRP1000cloud.