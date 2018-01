Serenytics lance une version gratuite de sa plateforme Cloud de BI

Rédigé par Communiqué de Serenytics le 18 Janvier 2018

La plateforme Serenytics permet de préparer des données et de créer simplement des dashboards. A partir de Janvier 2018, une version gratuite et non limitée dans le temps est disponible. Entièrement Cloud, cette version permet de démarrer l’analyse, la visualisation et le partage de données en quelques clics.