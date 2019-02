Sinequa annonce une croissance record pour l'année 2018

Sinequa, l'éditeur de logiciel indépendant spécialisé dans la recherche et l'analyse de données basées sur les technologies de l'IA dont le machine learning, le deep learning et le traitement automatique du langage naturel (NLP), annonce des résultats record au titre de l'exercice fiscal clôturé le 31 décembre 2018. Au cours de cette période, Sinequa a en effet enregistré une croissance de 91 % des nouveaux abonnements à travers le monde, accru ses effectifs de 20 %, signé des contrats de plusieurs millions de dollars avec des entreprises de premier ordre, tout en élargissant de manière significative son réseau mondial de partenaires.



« Le millésime 2018 est tout simplement exceptionnel, notamment grâce à la région EMEA et à l'Amérique du Nord et dont les performances ont été extraordinaires, avec à la clé un exercice financier record. Alors que la demande du marché et le niveau de maturité des plateformes Insight Engine continuent d'enregistrer une progression rapide, Sinequa a conclu un nombre d'accords sans précédent avec des entreprises prestigieuses appartenant à des secteurs clés tels que l'industrie pharmaceutique, les services financiers ou le manufacturing», déclare Fabrice de Salaberry, directeur général de Sinequa. « L'année 2018 a été marquée par une tendance passionnante qui va sans nul doute s'accélérer en 2019, à savoir l'essor des projets de machine learning basés sur notre plate-forme d'AI-Powered Search. Cette technologie apporte en effet une valeur ajoutée significative à nos clients, particulièrement dans le secteur hautement réglementé des services financiers. »



Faits marquants de l'année 2018



Au cours de l'année, Sinequa a remporté de nombreux succès importants :



Plusieurs nouveaux clients de premier plan et des abonnements de plusieurs millions de dollars



Signature d'un nombre record de contrats avec de nouveaux clients de haut niveau représentant différents secteurs dans la région EMEA et en Amérique du Nord, parmi lesquels Covea, l'Union européenne, Franklin Templeton, Navy Federal Credit Union, LCL, Pfizer, Takeda Pharmaceuticals, U.S. Bank, etc.

Signature d'un contrat majeur dans le domaine de l'aéronautique et de la défense avec Northrop Grumman, l'un des leaders mondiaux de la sécurité.

Signature d'un contrat stratégique avec Volkswagen et son partenaire allemand Join portant sur la fourniture d'informations plus pertinentes au service achats du constructeur automobile allemand.



Un écosystème en plein essor



Sinequa a élargi son partenariat stratégique mondial avec Accenture Applied Intelligence, société du groupe Accenture Digital. Par ailleurs, Accenture a officiellement rejoint le programme Advantage Partner de Sinequa en tant que membre Premium.

Signature d'un accord commercial avec CTC ITOCHU Techno-Solutions Corp, prestataire complet de services informatiques qui affiche plus de 45 ans d'expérience dans la fourniture de technologies innovantes, en vue de commercialiser, déployer et administrer la plateforme de recherche et d'analyse à base d'intelligence artificielle de Sinequa sur le marché japonais.

La Société a annoncé la formation d'un partenariat avec Infosys, l'un des leaders mondiaux dans le domaine du conseil, de la technologie et des services de nouvelle génération, pour fournir des solutions de recherche et d'analyse cognitive à base d'intelligence artificielle permettant aux grandes entreprises de devenir « information-driven ».

Signature d'un accord de partenariat mondial avec Cognizant (Nasdaq-100 : CTSH), l'un des premiers fournisseurs mondiaux de services en matière de technologie et de commerce international, spécialisé dans la transformation des modèles métier, opérationnels et technologiques des entreprises à l'ère numérique.



Des produits à la pointe de l'innovation



En 2018, Sinequa a effectué des investissements significatifs pour améliorer la façon dont sa plateforme présente les informations pertinentes aux utilisateurs finaux, avec notamment la refonte complète de l'interface utilisateur vers une conception dynamique basée sur Angular 7.

La plateforme Sinequa a évolué vers l'intégration de l'apprentissage automatique en ligne, ce qui permet d'appliquer directement des modèles de machine learning basés sur Spark ou TensorFlow dans le pipeline d'indexation.

De nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées à la plateforme en vue d'accroître l'automatisation des interprétations de la signification (interpretation of meaning), notamment en améliorant les intentions de requêtes et les capacités linguistiques.

Sinequa a lancé une gamme de nouveaux convertisseurs et connecteurs intelligents afin d'atteindre l'objectif d'une connectivité ubiquitaire à tous les niveaux de l'entreprise. Cette gamme compte à présent plus de 200 connecteurs prêts à l'emploi.

Des niveaux de chiffrement supplémentaires ont été ajoutés, parmi lesquels le chiffrement « à la volée » entre les différentes composantes d'un déploiement distribué, et le chiffrement au moment de l'indexation, pour sécuriser le cache des documents.



Reconnaissance et récompenses des cabinets d'analystes



Le cabinet Gartner, Inc. a inclus Sinequa parmi les leaders de son 2018 Magic Quadrant 2018 for Insight Engines[1]. Pour la troisième fois consécutive, Sinequa intègre ce carré magique du cabinet Gartner. Pour télécharger un exemplaire de cette étude, cliquez ici.

Sinequa a été mis à l'honneur dans l'étude IDC Technology Spotlight - Financial Services Organizations: Extracting Powerful Insights with AI-Powered Platforms rédigée par Steven D'Alfonso, directeur des études d'IDC Financial Insights, et David Schubmehl, directeur des études, spécialisé dans les systèmes cognitifs et l'intelligence artificielle.

Ovum a publié un nouveau livre blanc intitulé Accelerating GDPR Compliance and Beyond with an Information-Driven Approach et décrivant les défis liés à l'alignement des objectifs métier sur les obligations de conformité du RGPD, ainsi que la façon dont les entreprises peuvent accélérer leur mise en conformité en adoptant une approche centrée sur les informations.

Sinequa a remporté le trophée KM Promise 2018.

Bio-IT World Conference & Expo a décerné à Sinequa le trophée « Best of Show » dans la catégorie Analysis & Data Computing.