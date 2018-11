TIBCO Software lance Spotfire X et A (X) Experience aux fonctionnalités analytiques innovantes

TIBCO Software Inc., leader international de l’intégration, de l’analyse de données, et de l’API management, annonce le lancement officiel de TIBCO Spotfire® X. Cette solution permet désormais d’afficher des données historiques et des données en temps réel dans le même environnement et sera également accompagnée de l’expérience innovante A(X) Experience. Celle-ci fusionne plusieurs modèles d’interaction basée sur l’intelligence artificielle, ces derniers s’adaptant aux préférences et aux styles des utilisateurs. L’offre combine trois nouvelles approches de création d’analyses dans une même interface moderne et rationalisée : la formulation de requêtes en langage naturel (NLQ), les recommandations s’appuyant sur l’IA, et le traitement basé sur des modèles. Grâce à ces nouveautés, Spotfire® – qui proposait déjà des capacités géo-analytiques de pointe et des fonctionnalités avancées d’analyse prédictive ou encore de data science embarquée – devient ainsi l’une des solutions analytiques les plus complètes du marché.



Spotfire X offre une prise en charge native des flux de données en temps réel en provenance de sources telles que TIBCO Messaging®, Apache Kafka®, MQTT et Salesforce® Streaming. Grâce à ses fonctionnalités d’analyse en libre-service et à la possibilité de créer des connecteurs personnalisés, la solution aide notamment les entreprises de la grande distribution, des transports ou de la finance à optimiser leurs activités en temps réel et à s’adapter rapidement à des changements fréquents.



Spotfire X s’adresse aussi bien aux débutants en matière d’analytique qu’aux experts. En effet, n’importe qui peut tirer parti de ses données en un clin d’œil. Cette solution puissante propose les fonctionnalités suivantes :



● Analytique agile : une interface utilisateur revisitée afin de simplifier et d’accélérer l’exploration de données.

● Analytique augmentée : la recherche basée sur le langage naturel (NLP) et l’IA permettent même aux profils non expérimentés d’extraire des connaissances de leurs données.

● Analytique automatisée : l’enregistrement automatique des transformations de données avec Spotfire Data Canvas simplifie la correction, la création et le contrôle des rapports de lignage.

● Analytique temps réel : l’analyse visuelle en temps réel des flux de données permet d’agir instantanément et de prendre connaissance d’un maximum d’éléments.



« Les entreprises doivent aujourd’hui faire preuve de toujours plus d’agilité pour répondre aux besoins de leurs clients dans le cadre de leurs opérations », déclare Brad Hopper, Vice-président de la stratégie relative aux solutions analytiques chez TIBCO Software. « Avec Spotfire X, nous accomplissons un grand pas en avant en simplifiant et en renforçant le processus d’exploration de données. Même les utilisateurs métiers non-initiés pourront faire des découvertes importantes, tandis que les analystes obtiendront leurs résultats encore plus rapidement. Spotfire X permettra aux entreprises d’accroître leur agilité et d’augmenter leurs retours sur investissements autour de la donnée. »



Combinant un puissant moteur d’exploration de données avec une expérience utilisateur intuitive, Spotfire X permet, à partir de l’intelligence artificielle, d’obtenir des connaissances approfondies, d'extraire davantage d’informations et d'accélérer la prise de décisions avec une facilité sans précédent.



Simple d’utilisation, la solution rendra l’analytique encore plus accessible aux organisations innovantes. Spotfire X est une composante de l’offre TIBCO® Connected Intelligence Cloud, et est le héraut de la nouvelle vague de technologies d’analyse innovantes en provenance de TIBCO.