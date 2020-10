TIBCO dévoile des nouveautés majeures de TIBCO Responsive Application Mesh

TIBCO Software Inc., un des leaders mondiaux du traitement de données d’entreprise, permet à ses clients de connecter et d’unifier leurs données, ainsi que d’anticiper leurs résultats, répondant ainsi à leurs enjeux autour de la donnée. L’éditeur annonce un ensemble de nouveautés produits, ainsi qu’un partenariat clé avec WorkFusion, leader de l’automatisation robotisée des processus (RPA). Avec ces initiatives, TIBCO entend développer sa vision TIBCO® Responsive Application Mesh et aider ses clients à la concrétiser. Grâce à cette vision et à diverses mises à jour offrant des capacités améliorées d’intégration, d’automatisation des processus et de traitement des événements, les entreprises peuvent renforce leur agilité.



« Les besoins de l’entreprise digitale évoluent plus vite que jamais. Désormais, ces organisations doivent s’adapter rapidement aux conditions de leurs marchés, renforcer les connexions entre individus et technologies, et réduire le time-to-market. Tout ceci nécessite des actifs numériques réactifs, interopérables, et pouvant être découverts rapidement », déclare Randy Menon, senior vice president and general manager, Connect and TIBCO Cloud™, TIBCO. « Fonctionnalité essentielle de TIBCO Responsive Application Mesh, l’automatisation des processus représente à la fois le présent et l’avenir de l’entreprise digitale et intelligente. TIBCO est donc honoré d’annoncer un partenariat avec WorkFusion, un des leaders du marché de la RPA – Robotic Process Automation dans le but de concrétiser cette vision. »



« Pour mieux mettre en œuvre sa vision à l’échelle d’une organisation entière, l’entreprise digitale doit s’appuyer sur un outil décisionnel et des processus rapides, intelligents et connectés. La possibilité de connecter rapidement les individus, processus et données permet aux organisations de réaliser des expériences clients révolutionnaires, irréprochables, engageantes, dynamiques et personnalisées », déclare Sam Fahmy, chief marketing officer, WorkFusion. « En tant que leader de la RPA, nous sommes ravis de collaborer avec TIBCO afin de proposer une connectivité et des informations qualifiées de bout en bout pour déployer l’automatisation à très grande échelle. »



Présentation des annonces effectuées autour du concept de TIBCO Responsive Application Mesh :



- TIBCO Cloud™ Integration - Big Basin Release : les clients peuvent désormais superviser leurs applications en bénéficiant d’une vue unifiée, qu’elles soient hébergées dans le cloud, sur des architectures hybrides ou sur site. Cette fonctionnalité leur permet de faire face aux problématiques liées à la dispersion de leurs actifs sur une multitude d’environnements, et de les connecter et contrôler depuis n’importe quel endroit. La version Big Basin de TIBCO Cloud Integration propose également une nouvelle expérience basée sur un tableau de bord unifié, ainsi qu’une place de marché pour la découverte d’intégrations.



- TIBCO Cloud™ Mesh : cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de créer et découvrir les actifs dans TIBCO Cloud (API, flux, événements ou intégrations). Les entreprises peuvent ainsi enregistrer, découvrir et réutiliser ces actifs pour soutenir un processus de développement et de déploiement d’applications plus rapide et rationalisé.



- TIBCO BusinessEvents® 6 : cette offre améliorée introduit une puissante capacité de traitement des événements dans un écosystème cloud. Les événements sont traités en temps réel, de façon contextualisée dans le cloud. La solution offre des performances considérablement améliorées, ainsi que le support de technologies embarquées telles qu’Apache Kafka, Apache Cassandra et Apache Ignite.



- TIBCO® BPM Enterprise 5 : la solution propose notamment une capacité d’automatisation des processus numériques, une nouvelle expérience utilisateur, et peut être déployée sous forme de conteneurs sur des plateformes cloud. Désormais entièrement cloud native, la solution offre des capacités approfondies, étendues et de RPA.