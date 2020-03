TIBCO reçoit un DEVIES 2020 Award pour son offre de Data Development et d’Architecture

Seuls prix spécialisés récompensant les outils, produits et technologies destinés aux développeurs pour leur excellence, les DEVIES regroupent 20 catégories. Le comité consultatif de la cérémonie reçoit chaque année plusieurs centaines de nominations de la part d’une communauté très active. TIBCO Spotfire® a été élu lauréat de 2020 dans la catégorie Data Development et Architecture en vertu de trois critères : 1) la notoriété et l’adoption de la solution ; 2) l’opinion favorable de la communauté des développeurs, ingénieurs et professionnels de l’informatique ; 3) son leadership en matière d’innovation dans son secteur.



« Les données sont un moteur pour l’avenir. Pourtant, nombreuses sont les entreprises qui échouent encore à en extraire toute leur valeur. Trop souvent, elles peinent à en tirer les informations contribuant à leurs activités. Or, c’est justement en donnant aux organisations la possibilité d’obtenir plus rapidement des informations pertinentes grâce à l’analytique visuelle que TIBCO s’est imposé avec Spotfire », déclare Fred Studer, chief marketing officer de TIBCO. « En permettant aux développeurs de créer des analyses personnalisées, la solution TIBCO Spotfire® renforce les processus d’extraction de connaissances dans l’entreprise. Nous sommes très heureux de recevoir ce DEVIES Award, qui récompense nos efforts visant à apporter à la communauté des développeurs et à nos clients les outils pour améliorer leurs pratiques de visualisation de données, et les transformer en informations pertinentes. »



« Les outils et solutions destinés aux développeurs occupent une place croissante dans les activités des entreprises de nouvelles technologies », déclare Geoff Domoracki, CEO de DevNetwork, l’organisateur de DeveloperWeek. « Les offres de TIBCO en sont un excellent exemple : ses produits et services permettent aux développeurs et ingénieurs d’avoir un impact plus important sur les résultats de leur société. »



Avec Spotfire, les clients bénéficient d’une expérience utilisateur fondée sur l’intelligence artificielle, le data wrangling et l’analytique avancée incluant notamment l’analyse prédictive, la géolocalisation, l’analyse temps réel. TIBCO Spotfire fait partie des solutions analytiques les plus complètes du marché. Le produit représente la référence en matière de visualisation de données en permettant aux utilisateurs de créer facilement des tableaux de bord, des applications prédictives et des applications d’analyse dynamique temps réel.