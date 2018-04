Teradata accélère ses solutions analytiques clients dans le cloud

Teradata (NYSE: TDC), annonce une accélération continue du déplacement important de de données d'analyse client vers le cloud. De grandes entreprises, telles que Ticketmaster, Arcos Dorados, Vizient, Silverton Casino et Monsanto, utilisent la technologie de Teradata pour exécuter chaque jour des millions de requêtes dans le cloud, au sein de systèmes analytiques avancés. Avec un portefeuille de produits innovants et une structure de licences conçue pour réduire les risques liés aux décisions d'achat, Teradata offre le chemin vers le cloud le plus fiable, le plus sécurisé et le plus éprouvé, à la vitesse et dans l'environnement de déploiement appropriés.



« Selon une récente enquête portant sur "L'état de l'analytique dans le cloud", une nette majorité d'entreprises (83%) estime que le cloud est le meilleur espace pour effectuer des analyses, mais la plupart sont préoccupées par les performances, la sécurité et par d'autres facteurs, » explique Tim Henry, Senior vice-président, de Teradata en charge de la gestion des offres stratégiques. « Aider les clients à surmonter les obstacles de l'analytique d'entreprise dans le cloud est au cœur de notre approche et soutenu par nos multiples options de déploiement et notre tarification par abonnement. Pour une organisation cherchant à développer sa compétitivité, le facteur déterminant est sans doute ce qu'elle peut accomplir grâce à de puissantes analyses, avancées et sophistiquées. Teradata Analytics Platform autorise ce type d'analyse et il est clair qu'aucune autre offre ne propose un tel chemin vers des analyses dans le cloud sécurisées, performantes et disponibles en permanence, à grande échelle.



Teradata apporte à l'analytique les avantages de l'utilisation dans le cloud (évolutivité, libre-service, orientation sur l'utilisation) pour les entreprises les plus visionnaires au monde, notamment :

Ticketmaster

Leader mondial de la billetterie événementielle en direct, Ticketmaster gère 500 millions de transactions par an. Grâce à des partenariats exclusifs avec des milliers de lieux, d'artistes, de ligues sportives et de circuits artistiques et théâtraux, Ticketmaster offre un accès inégalé aux événements en direct les plus emblématiques pour des millions de fans dans le monde.



« Des services financiers et comptables aux produits en passant par le marketing, chaque département de Ticketmaster dépend des données pour prendre de meilleures décisions et générer de meilleures expériences pour les fans des évènements en direct et pour nos clients », souligne Shawn Moon. « Teradata IntelliCloud nous a permis de gérer les coûts et d'éviter de coûteuses dépenses d'investissement. Nous avons pu nous concentrer sur les tâches à valeur ajoutée et non sur la maintenance et la gestion des systèmes. »



Arcos Dorados

Arcos Dorados, société basée en Amérique latine, possède, exploite et accorde des franchises pour McDonald's Corp. (MCD) en Amérique du Sud, en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Cherchant à améliorer la prise de décision dans l'entreprise, Arcos Dorados a utilisé Teradata pour passer au cloud, optimisant sa plate-forme technologique tout en réduisant les coûts et en renforçant l'évolutivité et l'agilité.



« Le fait de passer à Teradata IntelliCloud a permis à notre équipe informatique de se recentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée favorisant des décisions métier plus optimales et plus innovantes, sans se soucier de la plate-forme de données et de son infrastructure sous-jacente » constate Patricio Crowley, Directeur des Applications informatiques et des technologies d'entreprise d'Arcos Dorados.



Vizient

Vizient est la plus grande organisation travaillant à l'amélioration des soins de santé aux États-Unis. Elle transmet aux hôpitaux membres les connaissances, les solutions et l'expertise qui leur permet d'atteindre leurs objectifs en matière de qualité et d'efficacité des soins. Le fait de travailler avec Teradata a permis à Vizient de migrer en toute transparence vers le cloud et d'éviter d'importantes dépenses d'investissement, tout en bénéficiant d'un service client de premier ordre.



« Nous devons nous assurer que nos données sont fiables, disponibles, que nous pouvons en assurer la maintenance et que notre plate-forme supporte ces exigences », explique Andy DeShong, Senior vice-président de Vizient, Inc. en charge du développement des applications « Dans la mesure où nous utilisons de plus en plus l'analyse prédictive et l'apprentissage automatique, ces exigences deviennent encore plus cruciales. Avec Teradata IntelliCloud, nous savons que nous pouvons faire évoluer notre base de données en fonction de nos besoins. Le soutien que nous avons reçu de Teradata a été incroyable. L'équipe des services a été entièrement dédiée à notre succès. »



Silverton Casino

Le Silverton Casino Hotel de Las Vegas est un complexe contemporain de luxe qui doit pouvoir accéder à ses données et à ses analyses 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La société a mis à profit l'expertise de Teradata dans le domaine du cloud pour élargir ses perspectives métier et améliorer le temps de disponibilité, garantissant aux utilisateurs un accès pratiquement permanent aux données critiques.



« Nous avons choisi Teradata en raison de sa solide expérience dans le secteur de l'hôtellerie. Nous sommes ravis car notre passage au cloud est non seulement rentable mais a déjà permis d'améliorer de 30 % les performances d'extraction, de transformation et de chargement (ETL) », souligne Kirk Golding, Senior Vice-président de Silverton Casino, en charge de l'informatique et des projets spéciaux.



Monsanto

Entreprise mondiale axée sur l'agriculture moderne, Monsanto développe des solutions pour aider les agriculteurs à utiliser plus efficacement l'énergie, l'eau et la terre. Sa stratégie consiste à déployer davantage d'applications dans le cloud, dont certaines analyses de production vers Teradata IntelliCloud pour AWS, ce qui a permis de préserver évolutivité analytique et élasticité, deux éléments déterminants pour l'entreprise.



« Le cloud offre de nombreux avantages : temps de réalisation plus courts, administration plus complète en termes de sauvegardes et de mises à niveau, gamme plus vaste d'options logicielles et la possibilité d'adapter la plate-forme à des charges de travail imprévisibles. Nous avons réellement pu constater tous ces avantages à la suite de notre expérience réussie avec Teradata IntelliCloud », précise Troy Crites, architecte de base de données chez Monsanto.



Aider les entreprises à analyser tout, partout (Analyse Anything, Anywhere)

Teradata permet à ses clients d'analyser tout, de réaliser des déploiements partout et de déplacer les données à tout moment, car le même logiciel Teradata est présent dans chaque option de déploiement. Les offres de Teradata pour une analyse pratique et puissante, facilement exploitable, disponible à la fois sur AWS et sur Azure, permettent de créer rapidement de nouveaux environnements, en fonction des besoins, pour des explorations et des preuves de concept rapides, avec une tarification horaire, et donc sans engagement à long terme. Les utilisateurs peuvent choisir les fonctionnalités dont ils ont besoin, faire évoluer le traitement et le stockage pour une flexibilité maximale et interroger des lacs de données (Data Lakes) et d'autres référentiels.



Pour un environnement géré, automatisé et optimisé, Teradata propose Teradata IntelliCloud, une offre d'analyse à grande échelle, sous forme de service. Il s'agit de la plateforme analytique la plus performante et la plus sécurisée du cloud. Elle permet aux entreprises d'être rapidement opérationnelles tout en évoluant en fonction de leurs besoins. Avec IntelliCloud, les technologies de services de cloud innovantes de Teradata gèrent l'infrastructure, garantissent la disponibilité du système et offrent le coût par requête le plus bas, quel que soit le choix de déploiement. Les utilisateurs gagnent du temps et peuvent se concentrer sur la fourniture de connaissances exploitables et l'obtention d'un retour maximum.



Teradata a amélioré le service IntelliCloud avec des options de déploiement étendues et une plus vaste empreinte internationale. Disponible à l'origine avec le support de régions AWS des États-Unis sélectionnées et de centres de données Teradata, IntelliCloud est désormais également proposé à l'échelle internationale, pour un ensemble croissant de régions AWS et Azure, avec notamment :

AWS : Amériques (États-Unis et Canada), Europe (Irlande, Londres et Francfort) et bientôt la région Asie-Pacifique (Sydney et Tokyo)

Azure : Amériques (États-Unis et Canada) et bientôt l'Europe (Irlande, Pays-Bas, Royaume-Uni) et la région Asie-Pacifique (Australie)

Teradata Cloud : États-Unis (data centers U.S. East et U.S. West)