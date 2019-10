Teradata et Deutsche Telekom concluent un partenariat stratégique pour permettre aux PME allemandes d'être plus compétitives grâce à l'analyse des données

Teradata (NYSE : TDC), la société d'intelligence des données omniprésentes (« pervasive data intelligence »), et Deutsche Telekom, ont annoncé la conclusion d'un partenariat stratégique à Digital X en Allemagne, où Oliver Ratzesberger, Président and CEO de Teradata, et Hagen Rickmann, Director Business Customers chez Telekom Deutschland, ont donné une conférence devant un public de 20 000 personnes. Le partenariat viendra soutenir les objectifs de transformation digitale des PME allemandes, en leur donnant accès au formidable potentiel de l'analytique et aux insights nécessaires à la croissance et à l'innovation.



Grâce aux forces combinées de Teradata et de Deutsche Telekom, les clients bénéficient d'une double expertise technologique et d'une offre de bout en bout. Teradata contribue à cette collaboration avec ses logiciels de pointe pour l'analyse de données et grâce à son expérience reconnue en data science et en conseil ; Deutsche Telekom fournit un écosystème cloud complet, une infrastructure axée sur la demande, des datacenters ultra-sécurisés, ainsi que des solutions informatiques et IoT via son réseau Telekom.



« Grâce à ce partenariat, les PME ont désormais accès à des capacités d'analyse de données jusqu'ici réservées aux grandes entreprises, » déclare Hagen Rickmann, Director Business Customers chez Telekom Deutschland. « En unissant nos forces, nous sommes en mesure de proposer des solutions abordables, créées tout spécialement pour nos clients. »





Digital Sales Assistant : première application en cours de développement

À l'aide de Teradata Vantage, Deutsche Telekom est déjà en train de développer sa première application d'analyse de données pour les PME parmi ses clients : un « Digital Sales Assistant » qui permettra aux équipes de vente d'identifier immédiatement les besoins des clients et d'y répondre avec une plus grande précision. En combinant les données issues de sources existantes telles que le CRM, l'ERP, l'open source public, les réseaux sociaux, l'IoT et les données Telekom, les équipes de vente accèdent alors à des informations jusqu'ici inexplorées sur les clients et peuvent bénéficier de recommandations intelligentes concernant les offres futures, l'optimisation des prix et des marges, et les prévisions de la demande.



Le Digital Sales Assistant, premier point d'accès simple permettant aux PME de commencer à exploiter les données et l'analytique, devrait être disponible au printemps 2020.



Teradata Vantage : Transformer les données en réponses

Comme base de ce partenariat, Deutsche Telekom intègre Teradata Vantage, leader des plateformes d'analytique, à son portefeuille de solutions informatiques. Les PME en Allemagne ont ainsi un accès facile, efficace et sans précédent à des capacités d'analyse de données, contournant ainsi les difficultés technologiques qui constituaient jusqu'ici un obstacle.



Grâce à Vantage, les clients ont la possibilité d'analyser de vastes quantités de données dans le cloud à partir de multiples sources, notamment capteurs, machines, smartphones ou réseaux sociaux, et ce en temps réel. En s'appuyant sur des outils tels que le Machine Learning pour l'intelligente artificielle, les PME ont la possibilité d'obtenir des réponses à des questions critiques pour l'entreprise, améliorant ainsi leur capacité à baser leurs décisions sur les données.



« Les données sont la pierre angulaire de toute transformation digitale, tout comme les PME sont les piliers de la réussite et de l'innovation de l'économie allemande, » déclare Oliver Ratzesberger, Président et CEO de Teradata. « Les données et leur analyse, d'une importance vitale pour toute entreprise, sont particulièrement difficiles à exploiter pour les PME, en raison de leur absence d'expertise en interne et leurs budgets réduits. En partenariat avec Deutsche Telekom, nous sommes fiers de combler ce manque en proposant une solution simple dans le cloud : nous assurons la gestion de l'infrastructure et les entrepreneurs peuvent se concentrer sur les analyses qui leur apporteront des réponses, des innovations et de la croissance. »



Priorité sectorielle : Retail, immobilier et production industrielle

Teradata et Deutsche Telekom s'adresseront dans un premier temps aux entreprises opérant dans les secteurs du retail, de l'immobilier et de la production industrielle. Les données et leur analyse apporteront les bénéfices spécifiques suivants à chacun de ces secteurs :

Retail : Les données aident les retailers à optimiser leurs magasins, à mieux calculer leurs prix, à améliorer la gestion de la chaîne logistique et surtout à mieux comprendre les besoins de leurs clients.

Immobilier : Les entreprises de ce secteur peuvent utiliser l'analyse des données afin d'établir des prévisions sur la création de valeur, l'occupation et les coûts opérationnels de certains bâtiments. Ces éléments permettent d'estimer la valeur d'un bien sur la base de facteurs tels que l'emplacement et les tendances, ou de déterminer le coût d'achat, de vente ou de conversion des bâtiments.

Production industrielle : Les données sont au cœur de l'usine intelligente du futur et de l'industrie intelligente. En analysant les données des capteurs des machines, il est possible de détecter des anomalies et de prédire les défaillances éventuelles. Ce type de maintenance prédictive présente un potentiel d'économies très important.