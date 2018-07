Teradata fournit une solution d'analyse de données via le Cloud à Office Depot

Teradata (NYSE: TDC), leader dans le domaine de L'analyse de données sur site et dans le cloud (NASDAQ:OSTK, annonce l'utilisation par Office Depot, Inc., (fournisseur majeur de services, produits et solutions technologiques pour les entreprises), de Teradata IntelliCloud pour exécuter plus de 800 000 requêtes par jour, grâce à une solution analytique cloud sécurisée et évolutive. En fournissant une performance analytique de pointe à un prix hautement compétitif, Teradata soutient Office Depot dans son objectif de devenir une plateforme de services avec des solutions de bout-en-bout pour les organisations de toutes tailles.



Le projet de migration d'Office Depot vient de la volonté du groupe de tirer parti du cloud public en tant que solution rentable et évolutive, pour gérer les données complexes et la charge de travail attachée à leur traitement. Après des années de bons résultats grâce au solution sur-site de Teradata, et la promesse de déployer son écosystème analytique n'importe où grâce à Teradata Everywhere, Office Depot a déterminé laquelle des nombreuses options de déploiement cloud utiliser. Ils ont également pu choisir en toute flexibilité quand commencer la migration vers le cloud, la vitesse de migration et le délai du fonctionnement en tandem avec toutes infrastructures sur-site. Toute une variété d'options que seule Teradata est capable d'offrir. La décision d'achat a également été influencée par la cohérence logiciel offerte par Teradata Everywhere, qui a permis à Office Depot de migrer vers Teradata IntelliCloud sans modifier les codes des applications existantes.



Office Depot est un fournisseur majeur de services, fournitures, produits et solutions technologiques grâce à sa plateforme omnicanal d'approximativement 1 400 magasins, sa présence web et ses commerciaux et techniciens dédiés aux petites, moyennes et grandes entreprises.



« Nous avons choisi de poursuivre l'utilisation d'une solution de données et d'analytique basée sur le cloud pour optimiser l'évolutivité, accélérer la vitesse de distribution et générer des économies », a déclaré Todd Hale, Vice-Président Exécutif et Chef de l'information à Office Depot. « Ceci dit, puisque nous considérons notre solution Teradata comme centrale pour nos opérations, nous avons souhaité procéder avec prudence. Maintenant que la mise en œuvre est complète, nous pouvons partager notre satisfaction : rentabilité, significative amélioration de la performance comparée à notre précédent système sur-site, et le basculement n'a pas bouleversé notre DSI. Il s'agit d'une victoire significative pour notre compagnie et d'un pas en avant important dans notre stratégie de transformation ».



Aujourd'hui, Office Depot conduit ses environnements de production courante et de test/développement sur Teradata IntelliCloud. Office Depot s'appuie également sur Teradata Managed Services - des consultants hautement qualifiés dans les outils avancés et les améliorations de processus - pour garantir la gestion, l'optimisation et la productivité de l'ensemble de son environnement analytique. Ensemble, le passage à Teradata IntelliCloud et l'utilisation de Teradata Managed Services permet à Office Depot de sécuriser la valeur de ses investissements en analytique tout en concentrant ses ressources internes sur la valeur métier et les perspectives de transformation.



Teradata IntelliCloud - Tout analyser, Partout de façon Evolutive et agile.

Avec un portefolio de solutions innovantes et une approche de licences évolutives et agiles conçues pour réduire le risque lié aux décisions d'achat, Teradata donne à ses clients le chemin le plus évolutif, sécurisé et éprouvé vers le cloud, à la vitesse et avec le déploiement qui leur convient. Un composant clé de ce portefolio est Teradata IntelliCloud, une offre complète « as-a-service » qui fournit la plateforme analytique la plus performante dans le cloud.



Teradata fait partie des partenaires majeurs AWS (Amazon Web Services) pour la technologie et le conseil. La société détient plus de 5 100 accréditations et certifications AWS, et a récemment reçu la distinction AWS Big Data Competency.



Teradata IntelliCloud et Teradata Managed Services sont actuellement disponibles.